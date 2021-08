Berlin, où il fait bon vivre dehors l’été

Profusion de l’eau et de la nature, culture du vivre dehors… Berlin se vit l’été en extérieur.

C’est une semaine de canicule ordinaire à Berlin… À huit heures déjà, le thermomètre affiche 26 degrés. Melanie ferme toutes les fenêtres pour tenter de conserver un peu de fraîcheur dans son petit appartement et s’apprête à sortir. Comme chaque jour de grand beau, elle prépare son sac de plage. Quelques boissons, des fruits épluchés dans une boîte en verre, des tartines, de l’eau, la bouée flamant-rose de sa fille, les maillots de bain et la crème solaire… Melanie et sa fille Sarah, 5 ans, ont rendez-vous à la station de métro Krumme Lanke, dans le sud-ouest de la ville, à cinq bonnes minutes de marche des lacs Schlachtensee et Krumme-Lanke. "La grande plage du Krumme Lanke est vraiment l’endroit où je passe le plus clair de mes journées en été", explique Melanie.

"Les lacs et les forêts, tous les espaces verts sont ce qui nous faisait tenir du temps du mur." Marei Professeure à la retraite

La jeune femme élève seule sa fille. "Aller à la piscine en plein air tous les jours, c’est trop cher, et puis avec la crise sanitaire, ils ont limité les entrées, alors je préfère les lacs." Comme elle, des dizaines de milliers de Berlinois passent leur été les pieds dans l’eau, à Berlin. Lorsqu’elle reprendra le métro ce soir pour rentrer chez elle, Melanie croisera une bonne partie de la jeunesse de la ville. Dès 18h, quand repartent les familles, les plages sont prises d’assaut par des groupes de jeunes équipés d’enceintes puissantes, de caisses de bières, de barbecues jetables pour des raves parties ouvertes à tous et bien arrosées.

Teufelsee, Tegeler See, Flughafensee, Plötzensee, Weissensee, Orankesee, Mügelsee… Berlin compte des dizaines de lacs. Bien que situés aux frontières de la ville, ils affichent une qualité de l’eau irréprochable. S’y ajoutent les innombrables plages le long de la Havel, qui borde Berlin sur l’ouest, et quantité de lacs plus sauvages dans le Brandenbourg, la région qui entoure la capitale. "Les lacs et les forêts, tous les espaces verts sont ce qui nous faisait tenir du temps du mur", rappelle Marei, professeure à la retraite. "À l’époque du mur, il était très compliqué de quitter Berlin, à cause de tous les contrôles et tracasseries aux frontières. Les billets d’avion étaient encore très chers. Et avec le train, c’était compliqué aussi. Quitter la ville était une véritable expédition. On ne partait pas comme ça pour un week-end. On passait nos week-ends dans la ville."

"Ce que j’aime à Berlin l’été? Tout est très aéré." Léa Berlinoise depuis deux ans

À chacun son parc

À Berlin, l’eau est omniprésente, faisant de la ville le paradis du stand up paddle, du canoé, de la barque et… du nudisme. Sur les plages comme dans les espaces verts du centre-ville, notamment dans le Tiergarten, le plus grand parc de la ville, naturistes et adeptes du textile se côtoient le plus naturellement du monde depuis l’éclosion du mouvement FKK (Freikörperkultur, ou "culture du corps libre") à la fin du XIXe siècle, symbole d’une nudité proche de la nature, libre de tabous et désexualisée.

Léa, 25 ans, originaire de Gomery, dans le sud de la province du Luxembourg, vit à Berlin depuis deux ans. "L’été, je passe beaucoup de temps aux lacs de Teufelsee, ou de Flughafensee, devenu très chouette depuis que l’aéroport de Tegel a fermé. Il y a souvent des soirées là-bas. Mais j’aime bien y aller aussi le matin, quand c’est tranquille. J’aime aussi les ballades en bateaux gonflables sur les canaux, souvent à Kreuzberg. Et puis le parc de Hasenheide, juste pour chiller ou pour les soirées rave qui ont lieu presque chaque soir… Ce que j’aime à Berlin l’été? Tout est très aéré. Si vous prenez Bruxelles, c’est un petit espace avec beaucoup de gens. Ici, on respire mieux."

Vue en plein écran Amoureux de la nature, jeunes fêtards, sportifs et nudistes coexistent au bord des lacs berlinois. ©AFP

Les parcs de Berlin, extrêmement variés, sont plus que le poumon vert de la ville. Chacun a son identité. Elias, un réfugié afghan arrivé à Berlin en 2015, aime les barbecues entre copains sur les pourtours du tarmac de Tempelhof, l’aéroport du centre-ville fermé en 2008. Depuis, les 386 hectares du site et ses kilomètres de pistes de décollage et d’atterrissage accueillent chaque week-end skaters et kyte-skaters, cyclistes, familles équipées de cerfs-volants, pique-niques et barbecues. Le Mauerpark, à Prenzlauerberg — l’ancien quartier des artistes de Berlin, qui s'est entièrement gentrifié — est le point de rassemblement des basketteurs, des gratteurs de guitare, des percussionnistes et des amoureux des puces le week-end. Chaque dimanche après-midi s’y tient le plus célèbre des karaokés de la ville, particulièrement prisé des touristes mais contraint à la pause du fait de la crise sanitaire. Le parc de Gleisdreieck, 31 hectares aménagés entre 2011 et 2014 le long de kilomètres de voies ferrées désaffectées, à proximité de Potsdamer Platz, est très prisé des jeunes et des familles. Voie cyclable rapide, il permet aux employés venant du sud de Berlin de gagner leur travail en centre-ville à vélo sans un feu rouge. Des plages de sable y ont été aménagées, équipées de transats et de bars, de cuves pour skaters et de toutes sortes d’équipements sportifs.

70.000 jardins ouvriers Berlin compte quelque 70.000 jardins ouvriers, dont 20% sont menacés.

Eva, la cinquantaine, vit à proximité du parc, dans le quartier de Kreuzberg, depuis 30 ans. Elle y passe toutes ses pauses de télétravail. "J’ai mon ‘stam-café’, mon café préféré, où je lis les journaux le matin. J’y fais mon jogging, et j’y retrouve mes copines le soir. Ce parc a tellement changé ma vie!" Le parc de Hasenheide, le préféré de Léa, connaît un engouement récent. "Il y a peu de riverains aux alentours, et du coup, les raves-parties sont moins souvent interrompues par la police après des plaintes de voisins", explique Emil, étudiant en médecine de 23 ans, fanatique de danse et adepte des lieux.

Menace sur les jardins ouvriers

Les Berlinois plus âgés et les jeunes parents plébiscitent les jardins ouvriers, ces parcelles de verdure menacées par la pression immobilière qu’on trouve jusqu’au centre de la ville. Ainsi Sakine, une Allemande d’origine turque de 45 ans, a quitté le quartier alternatif de Kreuzberg pour le sud de Berlin voici 20 ans, à la recherche de "meilleures" écoles et d’espaces verts pour ses trois enfants. Elle passe l’été dans le petit jardin ouvrier qu’elle a obtenu de haute lutte, près de chez elle. Les lacs et les parcs? Elle ne les aime guère : "Il y a trop de nudistes, trop de bruit, les poubelles débordent le dimanche soir… Et puis il y a tellement à faire au jardin!" Sakine y reçoit ses frères et sœurs, neveux et nièces, amis de la famille autour d’un barbecue et de salades en quantité.

Les jardins ouvriers de Berlin sont une véritable institution. Organisés en associations au règlement intérieur parfois rigide, ils recrutent eux-mêmes leurs membres, sélectionnés sur de longues listes d’attente, 40.000 candidats rien que pour l’association Amis des jardins de Lichtenberg, à l’extrême est de la ville. Les parcelles, particulièrement soignées, sont équipées de bungalows en bois, de minuscules piscines, de balançoires et souvent de nains de jardin. Y vivre à l’année est interdit et chaque parcelle doit compter un nombre minimum d’arbres fruitiers ou un potager. "Nous remarquons que de plus en plus de gens passent leurs vacances dans leur jardin", explique Gerd Schoppa, président de l’association des Amis des jardins de Lichtenberg. Berlin compte quelque 70.000 jardins ouvriers, dont 20% sont menacés.

Vue en plein écran Le Café am Neuen See, au cœur du Tiergarten, attire de nombreux Berlinois assoiffés. ©AFP

Jardin à bière ou à vin

Ce qui frappe lorsqu’on s’approche de Berlin par les airs, c’est l’abondance de l’eau et des forêts… Une fois arrivé, c’est l’odeur des tilleuls, entêtante les soirs d’été. Surtout dans les jardins à bière de la ville, là aussi une institution. En cette semaine de canicule, les quelque 1.000 à 2.000 places sur les bancs en bois du Café am Neuen See, au cœur du Tiergarten, sont prises d’assaut en fin de soirée. De longues queues s’étirent devant les stands de pizzas et surtout de boissons, où sont servies de gigantesques chopes de bière ou d’énormes verres d'Apfelschorle, ce mélange de jus de pomme et d’eau gazeuse, spécialité non alcoolisée de la région. Quelques barques attendent le client, attachées au ponton qui borde le lac. Un DJ anime une soirée privée, un mariage en plein air.

"L’odeur des tilleuls, c’est aussi pour moi le cinéma en plein air" Eva Berlinoise

Autre institution du sud-ouest de la ville, le jardin à vin de Rüdesheimer Platz, charmante place à l’architecture à colombages de style britannique, invite à la dégustation d’un vin blanc maison, originaire du sud-ouest de l’Allemagne. Les clients sont priés d’apporter leur manger. À quelques kilomètres de là, le jardin à bière Luise retransmet à guichets fermés tous les matchs de football en plein air, devant de colossales chopes de bière sous les tilleuls.

"L’odeur des tilleuls, c’est aussi pour moi le cinéma en plein air", explique Eva, assidue du Freiluftkino de Kreuzberg, installé dans le grand jardin d’un ancien hôpital devenu le centre culturel Kunsthaus Bethanien, à la programmation réputée. Les films sont toujours montrés en version originale, ce qui ne va pas de soi dans la capitale allemande. Une dizaine de cinémas de plein air accueillent les Berlinois tous les soirs d’été, dont celui de la Potsdamer Platz. Assis dans des transats, les spectateurs admirent d’abord le coucher du soleil sur les tours de la place, avant le début de la séance, pop-corn et boisson à la main. Les amoureux de musique classique, eux, ne rateront pas la soirée plein air de l’orchestre philharmonique dans la Waldbühne. Cet amphithéâtre, édifié dans la forêt par les nazis à proximité du stade olympique datant de la même époque, accueille chaque année à la fin du mois de juin le concert clôturant la saison du célèbre orchestre. Le public apporte son pique-nique, ses boissons et entonne en fin d’événement le célèbre "Berliner Luft" - l’air de Berlin -, une opérette écrite par Paul Linke en 1904 et devenue hymne non officiel de la ville. Le texte vante les mérites de l’art de vivre à la berlinoise, fait de liberté, et présenté en modèle pour les non-Berlinois…