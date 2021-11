Boris Johnson durcit sa politique anti-migrants

Le contrôle au sens large, le contrôle de l'immigration en particulier, a été la motivation principale des Brexiters lors du référendum de 2016. Un système élitiste de visas à points, inspiré du modèle australien, a été instauré et semble réussir au-delà de ce qu'espérait Boris Johnson , au regard de la pénurie de travailleurs à bas coûts en provenance des pays de l'Europe de l'Est.

Les pays de l'UE ne font plus tampon

Mais le Brexit a aussi un peu plus compliqué la tâche de la police des frontières, confrontée à une explosion du nombre de migrants depuis le début de l'année. Celui-ci a plus que doublé par rapport à l'an dernier (19.741 à la fin octobre, contre 8.420 pour toute l'année 2020), le plus souvent sur des embarcations de fortune en provenance des côtes françaises.