Ce monde d'avant-là, il faudra nous le rendre

Le certificat Covid européen entre en vigueur dans l'ensemble de l'Union européenne. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais il ne faudra pas oublier de s'en débarrasser au plus vite.

Un code QR dans la poche, des lecteurs aux quatre coins de l'Europe: dorénavant, démontrer qu'on est vacciné, testé négatif ou guéri est un jeu d'enfant. Le certificat Covid-19 européen entre en vigueur, trois mois et demi à peine après avoir été mis sur la table par la Commission européenne. Cette rapidité est en soi un succès inédit de l’Union, qui promet de soulager les Européens étouffés par d’interminables confinements, en même temps que les pays les plus dépendants du secteur touristique.

L’outil était indispensable, mais il ne suffit pas à aborder cette période de vacances le cœur totalement léger. Beaucoup de Belges partiront avec un test négatif en poche, faute d'avoir eu le temps – ou la volonté – de se faire vacciner. Combien reviendront-ils au pays le thermomètre sous la langue? En France, leur destination favorite, la vaccination marque le pas, alors qu'une nouvelle contamination sur cinq est déjà le fait du variant Delta (indien), le plus contagieux. Les spécialistes s’attendent à une quatrième vague – quoique "beaucoup plus nuancée" que les précédentes, pour citer le président du conseil scientifique Covid-19, Jean-François Delfraissy. Au seuil de cet été au parfum de lavande et d'allégresse, prudence et distances restent de mise.

"On aura vite fait de prendre le pli du certificat Covid, mais il ne doit pas nous faire oublier le temps où traverser les frontières au sein de l'Europe n'impliquait pas de montrer patte blanche."

Montrer patte blanche est nécessaire, mais ne suffit donc pas. Les gouvernements européens le savent, et ont pris soin de garder toute latitude pour déterminer les conditions d’entrée sur leur territoire des citoyens – le couperet des quarantaines, isolements ou autres peut toujours tomber du jour au lendemain. Car oui: le certificat est davantage un outil de simplification administrative qu’un passeport pour la liberté. Et s’il facilite aujourd'hui la reprise de nos déplacements, il ne doit pas nous faire oublier qu'il est d'abord un instrument de restriction – qui n'est acceptable et accepté qu’au regard des circonstances, exceptionnelles.

Le règlement qui l'instaure est en vigueur jusqu'au 30 juin 2022, mais pourra être prolongé sur proposition de la Commission européenne, "en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique". Le certificat a donc été conçu et présenté comme un outil transitoire, par une Europe qui, par nature, est une remarquable machine à pérenniser du temporaire et à bâtir sur de l'embryonnaire.