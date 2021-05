Chasse à l'homme en France pour retrouver un ancien militaire armé

La traque se poursuit. La police française est à la recherche depuis ce matin d'un ancien militaire lourdement armé,. L'homme est recherché après avoir tiré sur des gendarmes appelés pour des violences familiales au Lardin-Saint-Lazare, un village à une trentaine de km de Sarlat.

Les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, sont en intervention sur les lieux et plus de 300 gendarmes sont engagés. Deux négociateurs sont sur place.

Quatre hélicoptères survolent la zone et travaillent par rotation de deux, a précisé à l'AFP le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat.