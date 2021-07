Comeback politique pour Donald Tusk en Pologne

Donald Tusk , âgé de 64 ans, avait co-fondé la Plateforme civique (PO) il y a vingt ans et a été Premier ministre de son pays entre 2007 et 2014 . "Je suis de retour à 100%", a déclaré M. Tusk devant un congrès du parti qui l'a ovationné.

Quand on voit le démon, on le combat.

Dans son discours, il a évoqué "le démon" à propos du parti conservateur nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS), l'accusant de placer la Pologne dans une "situation dangereuse" en créant des dissensions avec ses partenaires de l'Union européenne. "Quand on voit le démon, on le combat", a-t-il lancé.