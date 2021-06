Covid-19, migration et crise hongroise au menu des Vingt-Sept

Les dirigeants de l'UE, réunis ces jeudi et vendredi à Bruxelles, concentreront leurs débats sur le Covid-19 et la migration, avant d'en venir à la crise provoquée par l'adoption d'une loi anti-gays en Hongrie.

Lutte contre la pandémie, migration, relations tendues avec la Russie et la Turquie, plans de relance... Plusieurs dossiers chauds sont à l'ordre du jour du sommet européen qui a lieu ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Pour corser le tout, une crise provoquée par la loi hongroise anti-gays s'est invitée en dernière minute. La plupart des dirigeants européens devraient faire part de leur ressentiment au Premier ministre hongrois Viktor Orban .

La crainte du variant Delta

L'impasse migratoire

Les Vingt-Sept aborderont aussi la question migratoire, à la demande de l'Italie. Rome fait état d'une recrudescence des mouvements migratoires sur le couloir méditerranéen et souhaite un réel partage de la charge migratoire. L'UE dispose de peu de marge de manœuvre dans ce domaine, la réforme de la politique migratoire étant bloquée par les pays de l'Est. "Le débat sur la migration se concentrera sur la manière de rendre l'agence Frontex plus opérationnelle", précise un diplomate européen.