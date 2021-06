De Croo: la loi hongroise anti-gays est "arriérée et discriminatoire"

Les dirigeants de l'UE, réunis en sommet, multiplient les pressions contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban, accusé de discriminer la communauté LGBT.

La loi anti-gays, adoptées la semaine dernière par le Parlement hongrois, est au cœur du sommet européen, ce jeudi à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne aborderont, ce soir lors du dîner, ce texte jugé "discriminatoire" par la plupart des dirigeants européens, isolant le Premier ministre hongrois Viktor Orban face à ses pairs. L'objectif des dirigeants européens est le retrait de la loi litigieuse.

"Quand on commence avec de la discrimination envers les LGBTQI, on finit par bâillonner des gens, c'est une évolution que nous ne pouvons tolérer." Alexander De Croo Premier ministre belge

Avant le début du sommet, 17 dirigeants européens, dont Alexander De Croo (Open Vld), ont adressé une lettre au président du Conseil européen Charles Michel et aux dirigeants des Etats membres dans laquelle ils s'indignent contre cette loi et appellent à poursuivre la lutte contre la discrimination.

"C'est une loi arriérée et discriminatoire", a déclaré le Premier ministre belge lors de son arrivée au sommet. "Cela va trop loin. Dix-sept pays européens le disent, des pays de l'Est, du Nord, du Sud… Et non seulement parce qu'il s'agit d'une discrimination honteuse, mais aussi parce que quand on commence avec de la discrimination envers les LGBTQI, on finit par bâillonner des gens, c'est une évolution que nous ne pouvons tolérer", a-t-il ajouté.

Pression croissante

Ces derniers jours, les critiques se sont multipliées en Europe contre la loi hongroise et le gouvernement de Viktor Orban dirigé par le parti de droite radicale Fidesz. Le refus de l'UEFA d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel symbolisant la lutte LGBT, à la requête de Viktor Orban, a fait enfler encore plus la polémique.

"Toute discrimination contre les gens LGBT est inacceptable dans notre société moderne." Antonio Guterres Secrétaire général de l'ONU

Charles Michel a décidé d'inscrire ce point à l'ordre du jour du sommet. "Les valeurs sont au cœur du projet européen", a dit le président du Conseil avant le début de la rencontre. À ses côtés se trouvait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres en visite auprès de l'UE suite à sa réélection. "Toute discrimination contre les gens LGBT est inacceptable dans notre société moderne", a renchéri le Portugais.

"L'Europe ce n'est pas que de l'argent et des subventions, c'est aussi des droits et des devoirs", a dit le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, lui-même homosexuel et marié. Son homologue néerlandais Mark Rutte a été plus loin, déclarant à son arrivée que "(la Hongrie) n'a plus rien à faire dans l'Union européenne avec cette loi".

Le président français Emmanuel Macron a quant à lui promis que la discussion serait "ferme et franche". "J'attends ensuite que les institutions européennes mettent en place les procédures attendues", a-t-il affirmé.

La Commission européenne a été chargée d'introduire une procédure en infraction contre la Hongrie, basée sur la libre circulation des services audiovisuels au sein du marché intérieur. Le commissaire à la Justice Didier Reynders a écrit une lettre au Premier ministre hongrois pour l'avertir que si la loi entrait en vigueur, "nous agirons".

Pour rappel, la loi hongroise anti-LGBT vise à interdire toute représentation de l'homosexualité destinée aux mineurs, ces qui reviendrait à interdire des programmes éducatifs. "Le sentiment est qu'on est sur une pente et qu'il est temps de réagir", nous a confié le Premier ministre.

Lutte contre la pandémie

Les Vingt-Sept ont débuté leur sommet par un débat sur la coordination des mesures contre le Covid-19. L'UE devrait prôner une levée coordonnée des restrictions aux frontières mais avec une grande vigilance face à la résurgence de foyers dus à la circulation du variant Delta particulièrement infectieux.

Le Portugal est au centre des critiques. L'Allemagne a critiqué le gouvernement portugais, après que la pays ait autorisé à nouveau l'entrée des citoyens britanniques sur son territoire et vu apparaître de nouveaux foyers de Covid-19. Lisbonne a reconnu son erreur, mais d'autres pays dépendant fortement du tourisme sont tentés de lever les restrictions au plus tôt, alors que la situation reste instable.

Relations avec la Russie et la Turquie

Les relations avec le régime russe seront discutées lors du dîner sur base d'un rapport du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Pour l'Espagnol, les relations entre Bruxelles et Moscou sont au plus bas.

"Bruxelles et Moscou ont besoin de ce dialogue." Dmitri Peskov Porte-parole du Kremlin

L'Allemagne et la France ont proposé d'organiser un sommet avec le président russe Vladimir Poutine. La proposition ne fait pas l'unanimité entre les Vingt-Sept, la Pologne et les pays Baltes estimant ce format de rencontre prématuré. Le Kremlin, pour sa part, a salué cette proposition. "Bruxelles et Moscou ont besoin de ce dialogue", a affirmé jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les relations avec la Turquie seront également abordée, Ankara ayant refroidi la reprise d'une collaboration avec Bruxelles depuis ses déclarations en faveur d'une solution à deux Etats à Chypre. L'UE reproche aussi à la Turquie de violer les droits fondamentaux des partis politiques, de la société civile et de la presse.