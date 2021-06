Emmanuel Macron a deux mois pour effacer son échec...

Le second tour des élections régionales françaises a confirmé les données du premier: une abstention massive (66%), les élus sortants reconduits et une terrible claque pour la République en Marche ainsi que pour le Rassemblement national . Mais qu'est-ce que ces constats nous enseignent en vue de l'élection présidentielle française de 2022 ?

Deux vainqueurs

Globalement, les protagonistes se rangent en deux catégories, les vainqueurs et les vaincus. "Parmi les vainqueurs, il y a surtout les républicains, qui étaient annoncés en grande difficulté, mais qui réalisent finalement un bon scrutin, bien que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse soient un peu détachés du parti."

Deux vaincus

Au-delà des chiffres, la candidature du président actuel à un second mandat risque d'être bousculée par les répercussions symboliques de ce scrutin. "Tout le monde dit qu'il a perdu et ça n'est jamais très bon de se lancer dans une campagne avec une telle image alors qu'on annonce un mano a mano avec Marine Le Pen. Il voit en plus débouler Xavier Betrand et Valérie Pécresse, deux candidats problématiques pour lui. Xavier Bertrand n'est pas parisien, il n'est pas attaché à un parti, il ira chercher les mêmes sponsors financiers que Macron..."