En Écosse, la violence déconstruite

Bourreaux des autres, délinquants et criminels ne sont-ils pas avant tout victimes d'eux-mêmes et de leurs propres troubles mentaux? C'est ce que pensent les autorités écossaises, dont le modèle de lutte contre la violence fait des émules dans le reste du Royaume-Uni.

"Comprendre, c'est déjà un peu excuser", déplorait Manuel Valls lorsqu'il était encore Premier ministre de la France. Selon les autorités écossaises, comprendre permet surtout de s'attaquer aux racines de la violence avant que celle-ci ne devienne hors de contrôle… et incompréhensible pour le commun des mortels.

55 Homicides La Violence Reduction Unit a contribué à fortement réduire le nombre de violences de gangs. La ville de Glasgow est passée de 137 homicides en 2005 à 55 l'an dernier.

La Violence Reduction Unit (VRU) y a été créée en 2005, à partir du principe que les phénomènes de délinquance et de criminalité devaient d'abord être traités comme des problématiques de santé publique, à la base de la réalité psychologique individuelle influencée par un contexte et non pas par la répression et la punition. Ou alors en dernier recours.

Inspirée d'une expérimentation menée à Chicago, la VRU a été mise en place par les autorités policières de Glasgow, à une époque où l'Écosse enregistrait des taux de violence particulièrement élevés par rapport aux autres pays développés, au point d'être pointée comme la "capitale du meurtre" par l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats ont été très probants. Le taux de mortalité a chuté de 60% à Glasgow. Il se situe au niveau le plus bas depuis 1976.

La pauvreté, dénominateur commun

Niven Rennie, policier depuis plus de trente ans, et qui a été nommé à la direction de cette unité financée par le gouvernement et sous l'autorité de la police écossaise, rappelle que l'entité a été créée, à l'origine, pour "mettre fin à la violence des gangs, qui avait provoqué un grand nombre d'homicides, 137 pour la seule ville de Glasgow en 2005. La Violence Reduction Unit a contribué à fortement réduire ce nombre, qui était de 55 l'année dernière. Concrètement, nous avons essayé de remonter aux causes originelles du crime. Là où les gens avaient tendance à discuter du coup de poignard constitutif du meurtre, nous nous sommes intéressés au moment où un jeune mettait un couteau dans sa poche pour la première fois."

Angélisme irrationnel? Certaines données statistiques parlent d'elles-mêmes: "0,1% de la population écossaise est confrontée à 65% des violences graves. Et où vivent ces 0,1%? Dans les communautés les plus pauvres. La pauvreté est le dénominateur commun. Notre rôle est de changer l'attitude publique, d'expliquer les causes diverses et profondes de la violence, de faire prendre conscience que certaines décisions stratégiques ou politiques finissent par créer les problèmes qu'elles sont censées traiter."

Les neurosciences, aussi dans la police

La responsabilité des parents est évidente, mais "quelle réponse apporter si la mère est alcoolique et le père est en prison?", soupire Niven Rennie. La reconnaissance collective de la complexité des phénomènes de violence est la clé, parallèlement aux réponses policières et judiciaires fortes. Hannah Critchlow, autrice de l'ouvrage "The science of Fate: Why your future is more predictable than you think", a exploré les conditionnements psychologiques, génétiques et sociologiques qui déterminent les dérives ultérieures.

"Les neurosciences démontrent que les adultes qui ont souffert d'expériences traumatiques dans la première partie de leur vie ont plus de probabilités de développer des comportements marqués de prises de risques, comparables aux comportements caractéristiques de l'adolescence", avance Hannah Critchlow dans son ouvrage. "Ils ont aussi moins de probabilité d'être dissuadés par le système judiciaire et punitif de lutte contre la criminalité. Plus nous en savons grâce aux neurosciences, plus il apparaît que l'objectif de réduction de la criminalité est plus aisément atteint en s'éloignant de la logique judiciaire avec une réponse punitive, au profit d'une approche de la criminalité similaire à celle de la santé."

"Nous ne remettons pas en cause l'idée que les auteurs de crimes doivent répondre de leurs actes", poursuit Niven Rennie. "Nous sommes d'ailleurs employés par la police et je suis en contact quotidien avec des officiers. Nous avons formé 800 policiers ces dernières années sur l'impact des expériences traumatiques dans l'enfance, pour mieux comprendre la psychologie des délinquants au moment d'une intervention, savoir ce qui les a potentiellement amenés à commettre un acte répréhensible. Les policiers peuvent eux-mêmes adapter leurs méthodes. Par exemple, s'interroger sur l'alternative potentielle à une intervention à cinq ou six heures du matin pour arrêter un trafiquant de drogue, au milieu des enfants, qui vivent ainsi une expérience qui peut être traumatique avec un impact à long terme."