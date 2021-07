En Europe, les mesures se multiplient pour contenir la vague annoncée de Covid-19

Avec le variant Delta et l'assouplissement des mesures pour la saison estivale, les gouvernements craignent un nouvel emballement de l'épidémie qui pourrait forcer un nouveau tour de vis à la rentrée.

Les pays européens, où un fort rebond de l'épidémie est attendu dans les prochaines semaines, tentent d'en contenir la propagation, avec le durcissement des conditions d'accès en France et au Royaume Uni .

La France imposera dès samedi minuit des tests du Covid-19 de moins de 24 heures aux voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas. Jusqu'à présent des tests de 72 heures étaient acceptés, sauf pour ceux venant du Royaume Uni qui devaient présenter un test de moins de 48H.

Alors que les contaminations grimpent rapidement sous l'effet du variant Delta, la France a élargi sa liste des pays "rouges" à de nouveaux pays: la Tunisie, le Mozambique, Cuba et l'Indonésie.

"Un message très confus"

Ce variant est présent dans le territoire français d'outre-mer de La Réunion, mais très minoritaire en métropole. Il figure parmi les quatre variants dits inquiétants recensés par l'OMS, aux côtés d'Alpha, Gamma et Delta.

"On enlève toutes les mesures barrières le 19 juillet et en revanche on met en quarantaine les Anglais ou résidents doublement vaccinés qui reviennent de France", s'étonne le Dr Maud Lemoine, consultante en hépatologie à l'hôpital St Mary de Londres, jugeant que cela envoie un "message très confus aux gens".