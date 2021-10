En France, "l’emballement sur les sondages est déraisonnable"...

Pour la première fois, un sondage place le polémiste Eric Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron. Néanmoins, des experts alertent sur le pouvoir d'influence de ces projections.

Il n'est officiellement pas encore candidat à l'élection présidentielle française. Et pourtant Eric Zemmour est partout. Dans les médias, les dîners en ville, le polémiste monopolise l'attention. Et continue de doper les audiences comme il le faisait lorsqu'il était embauché par la chaîne de télévision CNews. Avec, cette fois, en appui, des sondages chaque jour plus flatteurs à son égard.