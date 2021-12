En France, le gouvernement veut hâter le vote sur le pass vaccinal

Le Premier ministre français veut accroître les contrôles en permettant la vérification de l'identité des porteurs de pass par les exploitants d'établissements recevant du public.

Finalement il n'y aura pas de couvre-feu lors du réveillon de la Saint-Sylvestre ni de report de la rentrée scolaire comme le demandaient certains médecins. Mais d'autres restrictions au nom de la lutte contre l'épidémie sont à venir en France. À l'issue du Conseil des ministres exceptionnel qui se tenait ce lundi, le gouvernement a adopté le très controversé pass vaccinal. Cette décision engendrera un quasi-confinement pour les non-vaccinés, puisqu'un test négatif ne suffira plus pour aller dans un bar, un restaurant, dans les lieux de loisirs, les séminaires et les transports interrégionaux, et qu'il faudra présenter une preuve de vaccin. La loi prévoit également de durcir les sanctions contre les faux pass. "C'est un acte de mise en danger d'autrui, ce n'est pas admissible", a averti Jean Castex, le Premier ministre, qui souhaite que le projet de loi soit examiné dès mercredi par le parlement avant d'entrer en vigueur le 15 janvier.

Manque de bras à l'hôpital

Cette décision intervient alors que le pays enregistre ses plus hauts taux de contamination. Le 25 décembre, le seuil des 100.000 contagions a été dépassé. S'ils ne sont pas débordés, les hôpitaux connaissent des taux de saturation de 65% au niveau national avec des affluences disparates selon les régions (98% en région Provence Alpes Côte d'Azur). "Le nombre de malades double tous les deux jours", a indiqué lundi soir Olivier Véran, le ministre de la Santé: "Nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250.000 cas par jour d’ici au début du mois de janvier." Le ministre a annoncé que le délai entre la deuxième et la troisième dose de vaccin serait en conséquence réduit à trois mois. "Je pense qu’il faut, comme toujours, que l’on observe les effets de la troisième dose et voir si ces effets sont longs", a-t-il expliqué avant d'ajouter qu'une quatrième dose pourrait être "une possibilité" pour les plus de 65 ans qui ont fait leur troisième injection en septembre.

Des pétitions citoyennes

Dans ce contexte, la stratégie du tout vaccinal suscite de nombreuses critiques au sein de l'opposition. D'autant que le gouvernement veut autoriser les exploitants des établissements recevant du public (ERP) chargés de vérifier le pass vaccinal à contrôler les papiers d'identité du porteur. Une compétence qui, jusqu'à présent, relève exclusivement des officiers de police judiciaire. "Nous allons surtout mobiliser les forces de sécurité intérieure, mais le texte de loi fera effectivement une avancée en ce sens. Attendons de voir ce que donneront les débats parlementaires", a insisté Jean Castex. Des pétitions citoyennes circulent. Dans la soirée près de 600.000 personnes avaient par exemple signé celle du site LesLignesBougent.org s'insurgeant contre des mesures qualifiées"d'atteinte majeure à l'État de droit"et de"discriminantes à l'égard de certains Français".

