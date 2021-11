En France, Macron relance le nucléaire et la précampagne présidentielle

Alors que l'épidémie repart, le président français enfile des habits de campagne et met en avant son bilan. Il annonce la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.

De nouvelles consignes sanitaires et bilan politique. Mardi, pour cette neuvième allocution télévisée depuis les débuts de la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle en mêlant dans son discours gestion de crise et vision politique. Alors que sur le front sanitaire les indicateurs se dégradent, le président français a choisi d'éviter de bousculer les Français en annonçant que le pass sanitaire serait désormais conditionné à la troisième dose de vaccin. Cette mesure ne concernera, pour l'instant, que les plus de 65 ans et les plus fragiles. "Si vous avez été vaccinés depuis plus de 6 mois, je vous demande d’aller prendre rendez-vous. À partir du 15 décembre, il faudra justifier d’un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire", a annoncé Emmanuel Macron. Une façon de protéger son fragile bilan de gestion de crise qui, à quelques mois de la présidentielle, peut se retourner très rapidement.

Car, si les Français se sont ralliés à l'idée d'un covid safe ticket – même si l'idée d'un report jusqu'en juillet passe mal – six sur dix n'adhéreraient pas à l'idée de lier cette troisième dose au pass sanitaire selon Victor Boury, DG de Backbone Consulting.

"À mes yeux, il faudra travailler plus longtemps, harmoniser le régime public et privé, aller enfin vers plus de liberté." Emmanuel Macron

Costume de campagne

S'il n'est plus l'heure de trop "bousculer" tout en protégeant, il était aussi temps pour Emmanuel Macron de faire le bilan de ses actions passées tout en jetant des ponts vers l'avenir. Ce qu'il a fait en évoquant notamment la très polémique réforme des retraites. "À mes yeux, il faudra travailler plus longtemps, harmoniser le régime public et privé, aller enfin vers plus de liberté, permettre de partir en retraite progressivement", a-t-il déclaré en appelant de ses vœux un débat démocratique à ce sujet dès le début 2022.

En revanche, Emmanuel Macron a passé en revue son bilan en insistant sur la poursuite de l'autre grande réforme de son quinquennat, celle de l'assurance chômage, entrée en vigueur en octobre, et dont il assume le durcissement.

Enfin, autre sujet stratégique, il a confirmé que la France relancerait le développement du nucléaire sur son territoire comme indiqué lors de la présentation du plan d’investissement France 2030. "C’est pourquoi nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires et continuer de développer les énergies renouvelables afin d’être à la hauteur de nos engagements au moment de la COP26."

