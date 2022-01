En Pologne, le pouvoir prêt à renoncer aux fonds européens

Dans un jugement d’octobre 2021, le Tribunal constitutionnel polonais affirmait la préséance du droit polonais sur le droit européen. Le verdict, décrié par l’UE, a été plébiscité à l’est de la Pologne par les nombreux soutiens du gouvernement conservateur du PiS, prêts à renoncer aux fonds européens.

Les façades bariolées qui encerclent la grande place de Zamość, où trône un majestueux hôtel de ville, sont désormais resplendissantes. Cette place carrée, véritable perle de l’architecture Renaissance en Europe – classée au Patrimoine mondial de l’Unesco – a été rénovée pour plus d’un million d’euros de fonds européens en 2012.

Certains de ses nombreux restaurants bénéficient eux aussi des largesses bruxelloises pour insérer la jeunesse locale. C’est que cette ville de 65.000 habitants, tout à l’est de la Pologne – à 60 km de la frontière ukrainienne – peine justement à conserver ses jeunes. Sans grande industrie, elle vit en grande partie du tourisme, une manne saisonnière particulièrement précaire en temps de Covid-19. Car Zamość, à l’image de cette Pologne située à l’est – que certains appellent "la Pologne B" – souffre encore aujourd’hui d’un retard de développement historique.

8% Près de 8% de la croissance du PIB annuel de la Pologne relève de projets cofinancés par des fonds européens.

Le contraste est frappant avec la "Pologne A", située à l’ouest du pays – sous administration prussienne jusqu’en 1918 – et façonnée par les innovations industrielles. Le rattrapage économique des régions orientales de la Pologne – la plupart sous tutelle tsariste jusqu’en 1918 – a été facilité par les divers fonds européens octroyés à la Pologne, depuis son adhésion à l’UE en 2004.

Grand bénéficiaire du budget européen

Avec 170 milliards d’euros attribués pour l’échéance 2021-2027, la Pologne reste en chiffres absolus le plus grand bénéficiaire du budget européen. Près de 8% de la croissance du PIB annuel de la Pologne relève de projets cofinancés par des fonds européens, révélait en 2020 une étude du ministère polonais des fonds de développement et de la politique régionale.

De quoi faire dire à Maciej Stawicki, professeur adjoint au département de politique de développement et marketing à l’Université des sciences de la vie de Varsovie, que "sans les fonds européens, la Pologne accuserait un important retard de développement".

Une flânerie au cœur de Zamość semble lui donner raison. Au gré des financements européens, la plupart des rues du centre-ville ont été réaménagées ; de nombreux immeubles ont été isolés et ravalés ; des bus plus respectueux de l’environnement circulent désormais...

Vue en plein écran

"Avant 2004, la ville avait un air tristounet, mais avec l’arrivée des fonds de l’UE, Zamość est devenu plus joli. L’église de l’Annonciation et les écoles ont été rénovées, et on a même un cinéma !" s’exclame Halina, qui vend ses fruits et légumes sur un marché à quelques encablures de la vieille ville. Cette septuagénaire a connu l’inflation galopante des années 90 – qui l’a poussée à travailler en Italie pendant une décennie – ainsi que le régime communiste polonais.

Aujourd’hui, elle semble vivre mieux que jamais. "Au 1er janvier 2022, les impôts baissent pour les retraités ! D’une manière générale, les gens ont plus d’argent dans leur poche", se réjouit-elle, vantant l’effet bénéfique des allocations familiales ainsi que le treizième et le quatorzième mois des retraités : autant de mesures mises en place par les nationaux-conservateurs du PiS - le parti Droit et Justice - au pouvoir depuis 2015, une formation qu’Halina a toujours soutenue. Il faut dire qu’à Zamość, les électeurs ont reconduit le président sortant du PiS, Andrzej Duda, à plus de 56% lors du second tour des élections présidentielles de 2020.

"Bruxelles cherche à infliger sa volonté – comme le mariage homosexuel – aux dépens de nos traditions." Halina Retraitée qui vend des fruits et légumes

"L’UE devient un super État"

Si la marchande reconnaît volontiers que l’UE a fait beaucoup pour sa ville, elle n’en démord pas : "Bruxelles cherche à infliger sa volonté – comme le mariage homosexuel – aux dépens de nos traditions", avant d’ajouter : "L’UE devient un super État qui veut s’occuper de tout et cherche à avoir la primauté sur notre Constitution."

La retraitée a ainsi applaudi le jugement rendu par le Tribunal constitutionnel polonais, le 7 octobre 2021. La plus haute instance judiciaire, politisée par le PiS, affirmait alors la primauté du droit polonais sur le droit européen sur plusieurs articles des traités européens. De quoi jeter un froid sans précédent à Bruxelles et envenimer le conflit entre l’exécutif européen et Varsovie, après six années d’affaiblissements des contre-pouvoirs démocratiques en Pologne. Le jugement vise d’ailleurs à servir de prétexte à Varsovie pour éviter de se soumettre aux ordonnances de la justice européenne, notamment en matière d’indépendance de la justice.

En janvier 2022, la CJUE devrait se prononcer définitivement sur la légalité du mécanisme de conditionnalité budgétaire de l’UE à l’État de droit. Si celui-ci est activé comme attendu, la Pologne pourrait être privée d’une partie des fonds du budget pluriannuel 2021-2027, assorti d’un plan de relance post-pandémie. Alors que la plupart des membres de l’UE ont déjà touché des avances pour se remettre des dégâts causés par la pandémie, la Pologne, elle, attend toujours.

"L’appartenance à l’UE nous est toujours profitable mais chaque pays a ses propres besoins et intérêts." Andrzej Wnuk Maire de Zamość

Des fonds européens minimisés dans les bastions du PiS

Dans l’immédiat, le "manque à gagner" du plan de relance polonais, soit 58 milliards d’euros (dont 34 milliards de crédits), n’émeut guère le maire de Zamość, Andrzej Wnuk. "En 2003, lors du référendum d’accession à l’UE, j’ai incité à voter oui. L’appartenance à l’UE nous est toujours profitable mais chaque pays a ses propres besoins et intérêts. Le jugement du Tribunal constitutionnel permet de faire prévaloir sa propre identité dans l’UE", prévient le quadragénaire, qui a accédé au poste de bourgmestre avec le soutien du PiS en 2014, et a été réélu en 2018.

"Si les fonds de relance venaient à être bloqués, cela n’aurait guère de conséquences sur les finances de la Pologne : l’État polonais a davantage dépensé pour des investissements à Zamość que ne l’a fait l’UE. La participation de l’UE est d’à peine 34% au budget municipal à Zamość depuis 2004", poursuit l’édile.

Lire aussi La Commission européenne lance une procédure d'infraction contre la Pologne

Cet argument, qui suppose une contribution plus importante du gouvernement polonais sous le PiS que de l’UE, est volontiers brandi dans les bastions du PiS autour de Zamość. "Les mesures du PiS ont certes contribué à améliorer la qualité de vie des gens à l’est, mais dans une bien moindre ampleur que les fonds européens", réfute pourtant l’universitaire Maciej Stawicki.

Depuis son bureau de député du PiS à Zamość, Sławomir Zawiślak, lui, renchérit : "La Pologne verse des contributions à l’UE et a mis un énorme marché à disposition des pays de l’Ouest, qui n’ont pas hésité à s’en servir. Et maintenant l’Union européenne se livre au chantage. Si elle punit la Pologne pour des questions d’État de droit, je suis d’avis que nous devrions réduire notre participation à l’UE d’autant de ce qui nous aura été ravi."

Même son de cloche dans le bureau du bourgmestre de Łabunie, une commune de 6.000 habitants, à une quinzaine de kilomètres de Zamość. Son édile, Mariusz Kukiełka, carbure lui aussi pour le PiS, qui le soutient aux élections municipales. "Si la Pologne avait été privée de fonds européens, cela aurait eu des conséquences importantes il y a 10 ans. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas", relativise-t-il.

"Le jugement du tribunal constitutionnel est politique, oui, mais l’Allemagne et l'Espagne ont fait pareil." Mariusz Kukiełka Maire de Łabunie

"Le jugement du tribunal constitutionnel est politique, oui, mais l’Allemagne et l'Espagne ont fait pareil", argumente l’élu à contrecourant de nombreux juristes. Cet entrepreneur en costume estime par ailleurs que l’entrée dans l’UE est allée de pair avec "l’émigration accélérée des Polonais vers l’Europe de l’Ouest, ce qui s’est accompagné de beaucoup de divorces dans le village". Mais il ne nie pas que les fonds de l’UE aient amélioré les infrastructures locales.

À l’école maternelle de Ruszów dans la commune de Łabunie, le module de jeux flambant neuf sur la pelouse municipale est le symbole de ce renouveau. En ce bel après-midi d’automne 2021, une vingtaine d’enfants s’amusent grâce à une structure largement financée par des fonds européens. De quoi réjouir Joanna Sokołowska, institutrice de 55 ans. "Cela fait 35 ans que je travaille ici comme institutrice, et on n’a jamais eu rien de tel pour les enfants !", s’enthousiasme la quinquagénaire. "Les fonds européens n’ont fait qu’apporter du positif. On a désormais le chauffage au gaz, l’électricité enfouie sous terre, des routes rénovées. Et maintenant, on a la fibre !"