Entre le Royaume-Uni et l'UE, un réchauffement inéluctable

Alors qu'un nouvel accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été conclu pour éliminer les dernières frictions en Irlande du Nord, la dynamique d'un rapprochement durable est enclenchée. Après dix ans d'incertitudes et de détours qui ont spectaculairement fragilisé l'économie et la cohésion du pays, la rencontre du roi Charles III avec Ursula von der Leyen est un message fort envoyé aux derniers Brexiters.