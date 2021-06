Feu vert pour le lancement du télescope spatial James Webb

Cet automne, le successeur du télescope spatial Hubble prendra le chemin des étoiles. Les partenaires européens, canadiens et américains de cet ambitieux projet viennent de donner leur " go " pour son lancement.

À la fin de cette année, cette ritournelle aura une saveur toute particulière pour les astronomes du monde entier. Ariane-5 doit en effet emporter en orbite un nouveau télescope géant: le James Webb Space Telescope (JWST). Fruit d’une collaboration entre l’ESA (l’Agence spatiale européenne), la NASA (États-Unis) et le CSA (Canada), cet ambitieux instrument a enfin reçu cette semaine son ticket pour l’espace, lors d’une téléconférence des partenaires du projet. Un moment-clé pour le JWST, qui a accumulé des années de retards sur son planning initial, notamment à cause de la complexité de ce projet. Mais aussi à cause des multiples vérifications obligatoires, à toutes les étapes du projet. Une fois en orbite, il ne sera en effet pas possible d’envoyer des astronautes le réparer, comme ce fut le cas pour Hubble.