Fin contestée de l’urgence sanitaire en pleine quatrième vague

L’Allemagne est confrontée à une quatrième vague particulièrement tendue pour les hôpitaux. Pourtant, le Bundestag nouvellement élu n’a pas prolongé jeudi l’état d’urgence sanitaire. Les Conservateurs menacent de bloquer le texte sur les mesures sanitaires, vendredi au Bundesrat.

La crise sanitaire prend un tour dramatique en Allemagne. L’institut de veille sanitaire RKI a annoncé jeudi 65.000 nouveaux cas de contaminations en 24 heures, un nouveau record depuis le début de la pandémie. Dans certains districts d’ex-RDA et de Bavière, la pandémie semble avoir échappé à tout contrôle, avec des taux d’incidence de jusqu’à 1.300 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur une semaine.

Lire aussi La Suède semble échapper à la quatrième vague

Face à des patients plus jeunes, mobilisant les lits pendant une durée plus longue, les hôpitaux sont d’autant plus dépassés qu’une partie des soignants, épuisés, ont quitté la profession ou réduit leur temps de travail. Résultat, l’Allemagne dispose de 4.000 lits de soins intensifs de moins qu’il y a un an. La semaine dernière, pour la première fois, un patient bavarois a dû être transféré vers un établissement du nord de l’Italie, faute de place dans sa région.

La semaine dernière, pour la première fois, un patient bavarois a dû être transféré vers un établissement du nord de l’Italie, faute de place dans sa région.

65.000 Nouveaux cas 65.000 nouveaux cas de contaminations en 24 heures, un nouveau record depuis le début de la pandémie.

Le Bundestag nouvellement élu n’a pourtant pas prolongé l’état d’urgence sanitaire adopté par la précédente assemblée et qui arrive à échéance le 25 novembre. La nouvelle majorité a adopté jeudi le texte du nouveau cadre sanitaire, qui prive les politiques d’une partie de l’arsenal tricoté par le gouvernement sortant d’Angela Merkel. Il n’y aura donc plus de fermetures des écoles à l’échelle nationale en Allemagne comme ce fut le cas lors des précédentes vagues de la pandémie; pas non plus de fermeture à travers tout le pays des magasins non essentiels, des restaurants, des hôtels, des églises, des salles de sport ou des salons de coiffure ni encore moins de confinements ou d’interdiction de manifester. Ne pourront plus être adoptées que des restrictions ponctuelles et régionales – la fermeture d’une école particulièrement touchée par le virus, ou des réductions de jauge pour les salles de sport ou les cinémas – adoptées par les seuls parlements régionaux. Les Libéraux, qui seront au pouvoir dans le prochain gouvernement, avaient fait de "l’interdiction d’interdire" l’un des points forts de leur campagne.

Loin de l'unanimité

Les Libéraux, qui seront au pouvoir dans le prochain gouvernement, avaient fait de "l’interdiction d’interdire" l’un des points forts de leur campagne.

C’est sur base de ces nouvelles règles qu’Angela Merkel – qui expédie les affaires courantes dans l’attente de la formation du prochain gouvernement, sans doute début décembre – retrouvait jeudi après-midi les chefs des régions, pour tenter de casser la courbe des nouvelles infections. Ils devaient se mettre d’accord sur la généralisation de la règle dite des "2G" (qui autorise l’accès aux restaurants, salles de sport et autres lieux culturels ou de loisirs aux seules personnes vaccinées ou guéries), sur le retour au télétravail, l’obligation de tests pour les non vaccinés dans les transports en commun et la vaccination obligatoire pour les personnels soignants, un point sur lequel les Libéraux n’ont pu s’imposer.

La gestion de la crise sanitaire est loin de faire l’unanimité dans la classe politique allemande. "Je pense de plus en plus que pour briser avec succès cette nouvelle vague, nous ne pourrons pas seulement nous concentrer sur les non-vaccinés" (15 millions de personnes dans le pays), estime ainsi le ministre président de la Saxe, le Chrétien démocrate Michael Kretschmer. Sa région d’ex-RDA, frontalière avec la Pologne et la République Tchèque, connaît des taux d’incidence allant bien au-delà de 1.000 nouveaux cas pour 100.000 habitants et l’un des plus faibles taux de vaccination du pays. La CDU estime que l’Allemagne ne pourra inverser la courbe sans revenir à la case lockdown et confinements. Les conservateurs menacent de faire capoter la loi sanitaire vendredi au Bundesrat (la chambre qui représente les Länder).