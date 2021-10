Florence Pisani, économiste: "Dans une économie marchande, les fourmis ont besoin de cigales"

Pourquoi la dette est-elle nécessaire, selon vous?

La morale réprouve souvent l’endettement, mais l’épargne et l’accumulation de richesse qu’elle permet est souvent perçue comme positive. Or, aujourd’hui, l’un ne va pas sans l’autre. Dans nos économies monétaires, accumuler des créances n’est pas possible si personne ne s’endette ! Pour que des gens puissent dépenser moins qu’ils ne gagnent, d’autres doivent accepter de dépenser plus que leur revenu… en empruntant. Dans une économie marchande, la dette est la contrepartie obligée d’une grande partie de l’épargne qui s’accumule : l’endettement des uns permet l’épargne des autres.