François Gemenne: "Il y a une énorme lâcheté de l'Europe sur la question migratoire"

L'arrivée de migrants à Ceuta, en Espagne, a ravivé la question migratoire. Le législateur européen étant bloqué, l'UE externalise la gestion des migrations à des pays qui, en retour, l'utilisent contre elle pour faire pression.

Depuis le début de l'année, 633 migrants sont morts lors de la traversée de la Méditerranée, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Une tragédie, gardée sous silence dans une Europe repliée derrière ses frontières et tétanisée par la pandémie. L'arrivée de plus de 8.000 migrants lundi dans l'enclave espagnole de Ceuta a ramené au premier plan la question migratoire. La photo d'un bébé sauvé de la noyade par un policier espagnol, devenue virale sur les réseaux sociaux, a encore ravivé le sentiment d'urgence.

Cet afflux est venu d'un relâchement des contrôles frontaliers au Maroc, suite à une crise diplomatique entre Madrid et Rabat. Le gouvernement marocain reproche à l'Espagne d'avoir accueilli le chef du Front Polisario, un mouvement indépendantiste qui dispute au Maroc le Sahara occidental.

Les migrants, "monnaie d'échange"

"Il faut arrêter d'utiliser les migrants comme une monnaie d'échange ou une menace diplomatique. Ce que le Maroc vient de faire, c'est exactement ce que la Turquie et la Libye ont fait avec l'Europe", dit François Gemenne, politologue de l'ULg et professeur à Science Po-Paris. "L'Europe se prend un boomerang du fait qu'elle n'a rien appris de la crise de 2015."

On est loin de la crise migratoire de 2015, durant laquelle plus d'un million de migrants étaient arrivés en Europe. Un grand nombre, fuyant la guerre en Syrie, avaient échoué en Grèce dans des conditions misérables. Les gouvernements européens avaient fermé leurs frontières, par peur de la sanction d'une opinion publique effrayée par les images d'arrivées de migrants et galvanisée par les partis populistes. L'UE avait conclu un accord avec la Turquie, lui confiant l'accueil des migrants moyennant une aide de 6 milliards d'euros.

Les flux se sont depuis lors déplacés. Cette année, 23.500 migrants ont rejoint l'Europe en provenance de Tunisie et de Libye vers les côtes d'Italie et d'Espagne.

Blocages des pays de l'Est

Les migrations sont toujours gérées selon le régime de Dublin, qui confie l'accueil au premier pays d'arrivée, le plus souvent les pays du sud de l'Europe. La Commission européenne a proposé en septembre dernier un nouveau pacte migratoire pour accroître la solidarité entre États. Il prévoit que les pays refusant d'accueillir les migrants prendront en charge les retours. Cette proposition est bloquée au Conseil européen par les pays de l'Est.

L'exécutif européen négocie aussi des accords pour aider les pays tiers à gérer leurs frontières, comme avec la Tunisie et la Libye. "Cette logique d'externalisation ne mène à rien, car on donne à ces pays les moyens d'utiliser les migrants comme une menace", poursuit François Gemenne. "Il y a une énorme lâcheté de l'Europe sur la question migratoire, un refus absolu d'organiser la migration de façon proactive. Or, les migrations vont continuer, c'est un phénomène structurel. C'est inutile d'être pour ou contre, il faut l'organiser."

"Agir comme pour l'euro"

Pour sortir de l'impasse, plusieurs pays volontaristes songent à avancer ensemble, une stratégie qui a déjà fait progresser l'UE. Mais la volonté manque encore. "L'idée est d'agir comme avec l'euro. Ceux qui ne seraient pas de la partie pourraient être exclus de Schengen, car on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre", ajoute le politologue. Parmi ces pays, on retrouve l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suède et le Luxembourg.

La Belgique est pour le moment indécise. Les pays les plus opposés sont le Danemark, les Pays-bas et ceux de l'Est. Quant à la France, il y aurait peu de chance de voir son président Macron porter un tel débat un an avant l'élection présidentielle.