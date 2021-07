Frans Timmermans, le "monsieur climat" de l'Europe entame ses 12 travaux

Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, dévoile "Fit for 55", un paquet législatif ambitieux sur le climat.

Frans Timmermans, âgé de 60 ans, a déjà livré bien des batailles politiques. Voici plus d'un an qu'il se prépare à celle qui pourrait être sa plus grande bataille, celle pour le climat.