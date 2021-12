Froid et tensions géopolitiques poussent le gaz européen à un nouveau record

Le cours du gaz en Europe battait un nouveau record mardi, dopé par la demande hivernale et les tensions géopolitiques entre le principal fournisseur, la Russie, et ses pays clients.

Le cours européen de référence, le TTF néerlandais, a touché vers 14h les 169 euros le mégawattheure (MWh), soit une hausse d'un peu plus de 15% par rapport à la clôture la veille.

Le cours européen de référence, le TTF néerlandais , a touché vers 14h00 les 169 euros le mégawattheure (MWh), soit une hausse d'un peu plus de 15% par rapport à la clôture la veille, pulvérisant son record précédent du 6 octobre. Sur an, l'augmentation atteint même 840%!

Stocks insuffisants

Deux facteurs expliquent cette surchauffe: "des températures qui continuent à baisser en Europe" au premier jour de l'hiver et " l'absence de réservation par Gazprom (le géant gazier russe, NDLR) de capacités supplémentaires en janvier pour le gaz passant par l'Ukraine". Un tiers du gaz européen provient de Russie.

Les stocks de gaz en Europe ont été entamés par un hiver prolongé en 2020 et n'ont pas été suffisamment réapprovisionnés depuis. À cela s'ajoute un apport réduit d'énergies renouvelables, comme l'éolien, pour des raisons météorologiques.

Parallèlement, certains analystes estiment que la Russie contraint son offre vers l'Europe pour faire grimper les prix de l'énergie en plein hiver, et faire ainsi pression pour accélérer la mise en service du gazoduc controversé Nord Stream 2. Moscou dément et met en cause en retour les décisions européennes.