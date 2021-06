Jansa, le "Maréchal Twitto", à la tête du Conseil de l'UE...

La Slovénie prend la présidence du Conseil de l'UE. Son dirigeant, Janez Janša, inquiète les milieux diplomatiques pour ses discours provocateurs à la Trump et ses idées "illibérales".

À partir du 1er juillet, la Slovénie reprend pour six mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Le Premier ministre portugais Antonio Costa passe le témoin à son homologue slovène, Janez Janša. Si le Portugal est salué de toutes parts pour sa prestation, l'arrivée de la Slovénie inquiète en raison de la personnalité de son Premier ministre, un personnage réputé pour ses vues pro-Orban et pro-Trump, habitué aux tweets provocateurs et haineux.