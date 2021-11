Josef Aschbacher (ESA): "Je serais heureux de voir émerger un Elon Musk européen"

Sous la houlette de Josef Aschbacher, l'Europe est devenue la référence mondiale ès observations de la Terre depuis l'Espace. Mais ce leadership est menacé. L'Autrichien, qui vient de prendre les rênes de l'Agence spatiale européenne, plaide pour que le Vieux continent se montre aussi ambitieux que les États-Unis et la Chine.

Depuis sa nomination, au printemps dernier, à la tête de l'Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher (59 ans) fait le tour des capitales du Vieux continent pour l'inciter à nourrir de bien plus grandes ambitions pour l'espace.

"La nouvelle course à l'espace a commencé. Si l'Europe ne passe pas à la vitesse supérieure, elle sera définitivement larguée." Josef Aschbacher Patron de l'ESA

"Les fonds publics américains qui y sont alloués sont sept fois supérieurs au budget européen", déplore-t-il. "Et si la Chine n'atteint pas encore notre niveau de dépenses, en volume d'objets lancés dans l'Espace, elle se situe déjà au même niveau que les États-Unis et la Russie: ils ont été les premiers à atterrir sur la face cachée de la Lune, finissent de construire leur propre station spatiale, et ont été les deuxièmes, après les Américains, à opérer un rover sur Mars. La nouvelle course à l'espace a commencé. Si l'Europe ne passe pas à la vitesse supérieure, elle sera définitivement larguée. Nous ne pouvons pas nous le permettre."

Pour Josef Aschbacher, les enjeux scientifiques sont au moins, si pas plus importants que le prestige géopolitique que les grands blocs cherchent à entretenir à travers leur statut de "superpuissance spatiale". Ainsi, en décembre, sera lancé le fameux télescope James Webb, qui est cent fois plus puissant que Hubble. "Nous pourrons remonter jusqu'à 200 millions d'années après le Big Bang et observer ainsi les origines de l'Univers. Cela élargira énormément notre horizon", se réjouit le patron de l'ESA.

L'ESA, qui réunit les États membres de l'Union européenne ainsi que des pays comme la Suisse, la Norvège et le Royaume-Uni, a parfois souffert du manque d'unité politique du Vieux continent. Le Brexit n'a rien arrangé…

Nous ne progresserons pas si nous ne regardons pas tous dans la même direction. Après ma désignation, j'ai dit au commissaire européen Thierry Breton: "Prenons un nouveau départ." Ainsi, le Space Summit qui était programmé dans quelques années a été avancé au printemps prochain. Entre-temps, tous les pays participant à l'ESA ont signé une déclaration commune les engageant à tout mettre en œuvre pour collaborer. Il ne s'agit pas d'une lutte entre Bruxelles, Madrid et Londres. Nos concurrents sont Washington Moscou et Pékin. Si nous voulons jouer au plus haut niveau, nous devons être soudés.

Accroître les investissements pour l'Espace n'est pas évident à l'heure où tous les moyens sont mobilisés pour la relance économique…

C'est pourtant précisément ce que nous devons faire en période de crise. Comme lorsque John F. Kennedy avait mobilisé toute une nation, en 1961, pour envoyer le premier homme sur la Lune. L'Espace contribue à créer de nouveaux rêves. Et ces rêves donnent de l'énergie, inspirent et unissent les gens autour d'une ambition.

"La valeur économique de toute l'industrie spatiale européenne dédiée à l'observation terrestre a crû de 10 à 12% par an au cours de la dernière décennie." Josef Aschbacher

Et puis, ce sont des investissements qui rapportent. La valeur économique de toute l'industrie spatiale européenne dédiée à l'observation terrestre a crû de 10 à 12% par an au cours de la dernière décennie. Cela représente beaucoup d'emplois. Mais ailleurs, ce secteur croît encore plus vite. Actuellement, les Chinois mettent au point un programme d'observation terrestre qui copie le programme européen Copernicus, mais est quatre fois plus grand. Si nous n'y prenons garde, nous perdrons notre avance.

Qu'est-ce qui est en jeu?

Aujourd’hui, l'économie de l'Espace pèse quelque 350 milliards de dollars.

1.000 milliards de dollars À l'horizon de 2040, l'économie de l'Espace représentera 1.000 milliards de dollars, selon les calculs de Morgan Stanley.

À l'horizon de 2040, elle vaudra 1.000 milliards (selon les calculs de Morgan Stanley, NLDR). Si nous voulons notre part du gâteau, nous devons accélérer le mouvement. Dans certains domaines, nous sommes déjà hors course. Pour l'internet à haut débit, nous ne disposons pas de satellite (avec le programme Starlink de son entreprise Space X, le milliardaire américain Elon Musk veut envoyer des milliers de satellites dans l'espace pour offrir l'internet à haut débit dans le monde entier, NDLR). Or, il s'agit également d'une technologie et de connaissances où nous avons besoin de l'Espace. Au quotidien: pour les télécoms, la navigation, les prévisions météo et j'en passe. Mais aussi pour relever les grands défis terrestres. Pensez au changement climatique avec son cortège d'inondations, de tempêtes et d'incendies. Pour alimenter de données les modèles informatiques qui calculent nos émissions de carbone, nous avons besoin de satellites. La question est donc la suivante: pouvons-nous nous permettre de dépendre des autres sur ce plan?

Pourquoi l'Europe accuse-t-elle un tel retard?

L'Europe semble beaucoup moins concernée par la dimension (géo)politique de cette question, contrairement aux États-Unis et à la Chine.

"Nous ne manquons ni d'ingénieurs ni de scientifiques de classe mondiale. Mais cela ne suffit pas." Josef Aschbacher

Et s'y ajoute un déficit de culture d'investissement. Nous ne manquons ni d'ingénieurs ni de scientifiques de classe mondiale. Mais cela ne suffit pas. L'accès au capital à risque n'est pas encore aisé ici, alors que les budgets sont colossaux outre-Atlantique. Et puis, les Américains font tout plus vite que nous. Lorsqu'ils échouent, ils recommencent aussitôt. C'est la mentalité du "fail fast, fail forward".

Ces capitaux à risque qui financent la nouvelle course à l'Espace ne poussent-ils pas à outrance la commercialisation des projets?

Ces capitaux privés sont cruciaux. Parce qu'ils sont nettement plus élevés que les budgets publics.

"La vitesse avec laquelle les entreprises de la Silicon Valley mènent à bien leurs projets me stupéfie." Josef Aschbacher

Et puis ils contribuent à faire bouger les choses. La vitesse avec laquelle les entreprises de la Silicon Valley mènent à bien leurs projets me stupéfie. C'est une des grandes leçons que j'ai retenues d'un voyage là-bas avec mon équipe, lorsque je dirigeais encore le programme d'observation terrestre européen.

Depuis lors, c'est devenu pour moi une priorité. Il y a deux mois, j'ai mis sur pied au sein de l'ESA une nouvelle direction chargée expressément de nouer des partenaires commerciaux pour pallier ce manque de rapidité et de moyens financiers. Ainsi, l'ESA, qui connaît les acteurs et les évolutions dans le secteur, peut mettre en contact des chercheurs et d'éventuels investisseurs ou encore conseiller les financiers sur les technologies prometteuses.

Pour Phiweek, notre événement annuel consacré aux derniers développements dans l'Espace, nous avons lancé un concours: l'ESA octroiera 100.000 euros à chacune des dix meilleures idées disruptives. Nous menons ainsi différentes actions pour dynamiser notre écosystème.

L'Europe n'aurait-elle donc pas besoin aussi de personnalités telles que le patron de Tesla, Elon Musk?

J'en serais très heureux. Mais n'oubliez pas que SpaceX est une entreprise commerciale qui n'existerait pas sans la NASA. Pour développer le Falcon 9 (une fusée réutilisable grâce à laquelle SpaceX est devenue le leader mondial des lancements, avec près de 130 à son actif, NDLR), la NASA lui a donné 12,4 milliards de dollars. Sans l'aide et l'expertise de la NASA, Musk ne serait nulle part dans l'Espace.

Jeff Bezos trouve d'ailleurs cette aide publique excessive, alors qu'il nourrit également de grandes ambitions pour sa propre entreprise spatiale, BlueOrigin…

Sauf que Bezos ne regarde vers l'Espace que dans un seul objectif: y développer le tourisme. Cela me pose un problème.

"D'ici à 2030, il y aura plus de touristes dans l'Espace que d'astronautes au sens traditionnel du terme." Josef Aschbacher

D'ici à 2030, il y aura plus de touristes dans l'Espace que d'astronautes au sens traditionnel du terme. Or, toutes ces fusées sont très polluantes. Il faudrait donc permettre ce développement à des conditions très strictes. Par exemple, que les fusées soient propulsées avec de l'hydrogène.

Mais le fait que de grands hommes d'affaires, comme Bezos et le patron de Virgin, Richard Branson, se projettent dans l'Espace, n'est-ce pas positif?

Effectivement, c'est toujours une bonne publicité pour les activités spatiales. Mais ce sont surtout les Américains que les fusées passionnent. En Europe, les critiques fusent de partout: à les entendre, ce n'est qu'un petit club de milliardaires qui trouvent un nouveau terrain de jeu dans l'Espace. Je le regrette.

Au printemps dernier, l'ESA a lancé, pour la première fois depuis dix ans, un recrutement d'astronautes. Après les Français, ce sont les Belges qui ont été les plus nombreux à répondre à l'appel. Quelles sont les chances d'avoir à nouveau un astronaute belge?

Tout dépend de la procédure de sélection, qui est longue et intensive. Parmi les 1.000 candidats belges, nous en avons retenu une petite demi-douzaine et une vingtaine en réserve.

Pourquoi ne pas envoyer désormais des robots dans l'Espace, comme les rovers qui voyagent vers Mars?

Nous lancerons également une mission européenne vers Mars, avec des robots: ExoMars. Mais ces robots ne remplaceront jamais complètement les humains dans l'Espace. Lorsqu'un astronaute revient d'une mission, il peut raconter ce qu'il y a ressenti. Au-delà des chiffres, nous avons besoin aussi de récits humains. C'est à nouveau une question d'inspiration. C'est pourquoi il importe tellement que l'Europe envoie à nouveau des astronautes dans l'Espace. Et cette fois, avec également des hommes et des femmes handicapés, ce qui constituera un signal fort.

5.400 satellites Plus de 5.400 satellites ont été envoyés dans l'Espace. Ils ne sont plus que 1.800 opérationnels. Les autres sont devenus des déchets.

Nous avons besoin, dites-vous, de l'Espace pour sauver le climat sur la Terre. Et pourtant, nous le polluons avec notre activité humaine…

Jadis, nous devions modifier la trajectoire d'un satellite une ou deux fois par an. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à une fois par semaine.

"D'ici à 2025, l'ESA veut lancer une sorte d'aspirateur spatial pour déblayer tous ces détritus de satellites." Josef Aschbacher

Au fil des ans, plus de 5.400 satellites ont été envoyés dans l’espace. Ils ne sont plus que 1.800 opérationnels. Les autres sont donc devenus des déchets, mais qui se sont désagrégés au point que plus d'un million de morceaux tournent autour de la terre à la vitesse de près 30.000 km/heure. Un satellite touché par un seul de ces projectiles est mis hors d'usage. Avec, à la clé, de lourdes pertes financières, mais également des services cruciaux mis en péril: télécoms, navigation, monitoring… Il convient donc de réfléchir au problème. Ainsi, d'ici à 2025, l'ESA veut lancer une sorte d'aspirateur spatial pour déblayer tous ces détritus de satellites.

Cette année-là, votre mandat de quatre ans prendra fin…

Je n'y pense pas encore. Je viens à peine de le commencer.

Le profil Josef Aschbacher (59 ans) est à la tête de l'Agence spatiale européenne (connue sous son acronyme anglais, ESA).

(59 ans) est (connue sous son acronyme anglais, ESA). L'Autrichien a étudié les sciences naturelles à l'université d’Innsbruck et y a travaillé comme chercheur dans les années 1980.

et y a travaillé comme chercheur dans les années 1980. Ensuite, il est allé pendant quelques années en mission en Thaïlande pour l'ESA , avant de travailler pour l'Institut de recherche spatiale de la Commission européenne .

, avant de travailler pour . En 2001, il est revenu à l'ESA , où il y a dirigé entre autres le programme d'observation terrestre Copernicus.

, où Depuis le 1er mars, il est le directeur général de cette organisation de 22 pays, établie à Paris.