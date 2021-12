L'absentéisme lié au Covid-19 force Lufthansa et Brussels Airlines à annuler des vols

Les compagnies aériennes Lufthansa et Brussels Airlines sont contraintes d'annuler des vols long-courriers en raison d'un manque de personnel plus élevé que la normale.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a dû annuler plusieurs vols long-courriers prévus pour ces prochains jours, car trop de pilotes sont malades . La filiale Brussels Airlines compte également plus d'absents que d'habitude et a dû annuler un vol jusqu'à présent.

"Le taux d'absentéisme est plus élevé que la normale, en raison d'une combinaison d'infection, d'absence pour vaccination et de quarantaine", explique Maaike Andries, porte-parole de Brussels Airlines. "Nous essayons de compenser le manque d'équipage par des réserves, mais si cela ne fonctionne pas non plus, nous devons annuler."