L'Allemagne bloque Nord Stream 2, les prix du gaz flambent

Filiale allemande

Notons que, l'opérateur de Nord Stream 2, une société appartenant à Gazprom basée à Zoug, en Suisse, a entrepris de créer une filiale de droit allemand qui deviendra propriétaire et exploitera le tronçon allemand du gazoduc . En attendant, le processus de certification reste suspendu, au moins jusqu'à ce que l'opérateur ait achevé "de transférer des actifs essentiels et des ressources humaines" dans sa filiale allemande.

Le gaz repart à la hausse

En Europe, la filière d'approvisionnement en gaz est sous pression depuis l'été dernier et la reprise de l'activité économique post-crise sanitaire. De plus, l'Europe doit faire face à un déséquilibre entre l'offre et la demande, en grande partie responsable de la hausse des prix, laquelle se ressent d'ailleurs déjà sur la facture des particuliers et des professionnels.