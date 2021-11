L'Autriche annonce un confinement généralisé et la vaccination obligatoire

Un confinement généralisé va être rétabli dans toute l'Autriche à compter de lundi, et ce, pour une durée maximale de 20 jours , a annoncé, ce vendredi, le chancelier autrichien Alexander Schallenberg lors d'une conférence de presse.

Depuis cinq jours, les deux millions d'Autrichiens non vaccinés n'avaient déjà plus le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux.

L'Autriche est le premier pays de l'Union européenne à prendre de telles mesures face à la résurgence des cas de covid. Les chiffres y sont au plus haut depuis le début de la crise avec 12.000 cas de contamination détectés par jour en moyenne dans ce pays de 8,9 millions d'habitants. La "situation est grave", avait lancé le chef du gouvernement dimanche.

La situation en Belgique

Un vent d'inquiétude souffle sur toute l'Europe où les contaminations grimpent et les restrictions reviennent . En Belgique, le nombre de cas est en hausse de 14% par rapport à la semaine dernière. Les mesures sanitaires ont été renforcées lors du Comité de concertation de mercredi .

L'utilisation du Covid Safe Ticket a été élargie, celui-ci devant désormais être accompagné du port du masque dans l'horeca et, plus globalement, dans les lieux accueillant plus de 50 personnes en intérieur ou 100 à l'extérieur. Le télétravail est également redevenu obligatoire à raison d'au moins quatre jours sur cinq.