L'entrepreneur français Denis Payre affiche ses ambitions présidentielles

C'est désormais l'"outsider" à droite. Et le candidat de plus. Entrepreneur à succès , fondateur de plusieurs groupes internationaux, Denis Payre est à ce jour le dernier prétendant à s'être officiellement déclaré à la primaire de la droite française. Et ce, quelques jours seulement après avoir pris la carte du parti Les Républicains le 27 août dernier!

Exil fiscal en Belgique

Ses vraies victoires, le patron de l'association "Croissance Plus" les a donc pour l'heure essentiellement connues sur le terrain des affaires. Co-fondateur, avec Bernard Liautaud, de l’éditeur de logiciels Business Objects, - implanté dans plus de 50 pays et premier groupe français à être coté au Nasdaq -, ce serial entrepreneur crée quelques années plus tard le service de livraison Kiala. Avant de le revendre dix ans plus tard à UPS. Puis, en 2015, gagné par les enjeux écologiques, c'est l'entreprise Nature & People First qui voit le jour sous sa houlette. Un groupe, cette fois basé entre la France et les États-Unis, qui promeut des solutions pour stocker l'énergie renouvelable.