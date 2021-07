L'Espagne et le Portugal, destinations à risques pour l'été

A l'issue d'une opération de dépistage lancée mardi avec des tests rapides par l'agence de voyages anversoise Summer Bash, spécialisée dans les voyages festifs, 15 infections au Covid-19 ont été détectées : huit à Calella, cinq à Malgrat de Mar et deux à Lloret de Mar. Il s'agit des trois destinations desservies par l'agence en Espagne.

"Nous ne voulons prendre aucun risque et nous annulons immédiatement tous les voyages en Espagne. Et ce, parce que la situation empire chaque jour."

Summer Bash avait pris l'initiative de dépister ses voyageurs en Espagne, après que huit jeunes résidents de Flandre-Occidentale ont été contrôlés positifs au Covid-19 en début de semaine, à leur retour de Lloret de Mar. L'entreprise a demandé aux 350 voyageurs encore en Espagne de rester dans leur chambre avant qu'ils ne soient rapatriés en cars vers la Belgique, où ils devront de nouveau se faire tester et respecter une quarantaine: "Nous ne voulons prendre aucun risque, explique l'agence de voyages, et nous annulons immédiatement tous les voyages en Espagne. Et ce, parce que la situation empire chaque jour."