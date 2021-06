L'Espagne gracie les indépendantistes catalans condamnés

"Demain, guidé par l'esprit de concorde de la Constitution, je proposerai au Conseil des ministres d'accorder la grâce aux neuf condamnés", avait déclaré le dirigeant socialiste dans le prestigieux théâtre du Liceu, situé non loin de la Plaça de Catalunya. Dans une mise en scène soigneusement orchestrée, le socialiste avait affirmé que "le gouvernement espagnol avait opté pour la réconciliation" et "pensait que cette mesure de grâce allait ouvrir cette voie nécessaire et urgente". "Catalogne, Catalans et Catalanes, nous vous aimons", a-t-il conclu.

S'exprimant ce mardi à l'issue du Conseil des ministres ayant donné son feu vert à cette grâce, le dirigeant socialiste a surenchéri et estimé que cette mesure controversée allait ouvrir "une nouvelle étape de dialogue" qui permettra "d'en finir une fois pour toutes avec la division et l'affrontement". Cette décision "est la meilleure pour la Catalogne, la meilleure pour l'Espagne, et la plus conforme à l'esprit de concorde, de vivre-ensemble, de la Constitution espagnole", a-t-il ajouté. "La grâce touche directement neuf personnes, mais le gouvernement espagnol pense aux centaines de milliers de Catalans qui se sentent solidaires de ceux qui sont incarcérés et qui estiment qu'ils ont été suffisamment punis."