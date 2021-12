L'Europe connaît son pire épisode de grippe aviaire

De nouveaux cas de grippe aviaire sont détectés chaque jour en Europe, qui fait face à "la plus forte épidémie de tous les temps", selon des chercheurs allemands.

Cette fois, ce n'est pas le covid, mais un autre virus qui fait parler de lui: la grippe aviaire. Selon l'Institut Friedrich-Loeffler (FLI), principal organisme fédéral allemand de recherche sur la santé animale, l'Europe fait actuellement face au pire épisode de grippe aviaire de son histoire.

De nouveaux cas sont détectés chaque jour et les oiseaux sauvages ne sont pas les seuls à être touchés, d'après l'Institut, qui ne peut pas encore prévoir de fin à l'épidémie. "Les pays touchés vont de la Finlande aux îles Féroé à l'Irlande, de la Russie au Portugal." Des cas ont également été découverts au Canada, en Inde et en Asie de l'Est.

En Allemagne, 394 infections ont été enregistrées chez des oiseaux sauvages (canards, oies, cygnes et mouettes) entre le début du mois d'octobre et le 29 décembre.

Chez nous, en Belgique, un foyer de grippe aviaire hautement pathogène, mais non dangereux pour l'être humain, a été constaté dans une exploitation commerciale de volailles à Furnes, en Flandre occidentale, a indiqué l'Afsca mardi. Afin d'éviter toute propagation du virus, et conformément aux législations belges et européennes, les volailles encore présentes dans cette exploitation doivent être euthanasiées.

Aussi chez les mammifères