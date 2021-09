L'Europe critique le nouveau gouvernement afghan

Les pays occidentaux ont réagi froidement à la formation du gouvernement afghan. Des ministres européens des affaires étrangères et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, ont discuté de la future relation avec les talibans.

"Cela ne ressemble pas à la formation inclusive et représentative que nous espérions voir et que les talibans promettaient."

L'Union européenne s'est montrée critique. "Cela ne ressemble pas à la formation inclusive et représentative que nous espérions voir et que les talibans promettaient en termes de diversité ethnique et religieuse de l'Afghanistan", a déclaré Peter Stano, un porte-parole de la Commission européenne.