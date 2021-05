L'Europe divisée sur la levée des brevets vaccinaux

L'Union européenne n'est pas prête de répondre positivement à la proposition du président des États-Unis, Joe Biden, de suspendre les brevets sur les vaccins contre le Covid-19. La question a fait l'objet d'un débat très vif, mercredi, au Parlement européen, en vue d'éventuelles négociations au niveau de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Les échanges ont révélé un profond clivage au sein de la majorité politique, constituée des démocrates-chrétiens (PPE), des sociaux-démocrates (S&D) et des libéraux (Renew Europe).

Bras de fer gauche-droite

Le PPE, opposé à une levée des brevets, préconise une hausse de la production et des exportations. Il est rejoint par Renew Europe, les conservateurs (ECR) et l'extrême-droite (ID). La droite compte sur l'initiative Covax visant à livrer 2 milliards de vaccins cette année, dont 1,3 milliard aux pays les plus pauvres. À ce jour, l'UE a livré 200 millions de doses dans ce cadre.