L'Europe fait "son maximum" pour sauver le protocole nord-irlandais

Main tendue

Selon le "modèle alternatif" présenté mercredi par le vice-président de la Commission Maros Sefcovic, les contrôles sanitaires et phytosanitaires sur les produits venus de Grande-Bretagne seraient réduits de 80%. Et les exigences lors du passage aux douanes de l'ensemble des produits traversant la mer d'Irlande seraient allégées, de manière à réduire de moitié des formalités administratives. Pour permettre au Royaume-Uni de continuer d'agir comme hub pharmaceutique pour l'Irlande du Nord, l'Union est en outre prête à modifier ses propres règles sur les médicaments, a encore indiqué le commissaire slovaque, qui présentait son plan de sauvetage du protocole mercredi soir à la presse après l'avoir soumis aux États membres et au Parlement européen.