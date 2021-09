L'Europe fixe un cadre aux obligations vertes

La Commission européenne émettra en octobre prochain les premières obligations vertes ("green bonds") en application du plan de relance et de résilience européen post-covid de 800 milliards d'euros. Pour donner des assurances aux investisseurs sur ces nouveaux produits financiers, la Commission a adopté, ce mardi, un cadre indépendant pour l'évaluation des obligations vertes .

"La relance européenne va de pair avec une transition écologique", a déclaré, ce mardi, Johannes Hahn, le commissaire européen au Budget et à l'Administration. "Ce cadre pour les obligations vertes fera de l'UE le leader mondial de la finance durable."

Pour rappel, l'Union européenne s'est engagée à émettre jusqu'à 250 milliards d'euros d'obligations vertes d'ici fin 2026 dans le cadre de son plan de relance adopté en juillet 2020, ce qui devrait constituer la plus importante émission d'obligations vertes dans le monde .

Cadre d'évaluation indépendant

En juillet dernier, l'exécutif européen a déposé une proposition législative fixant les normes qui encadreront les émissions de ces obligations vertes . Cette proposition est en cours de négociation entre le Parlement européen et les États membres. Comme ces négociations devraient prendre un an ou deux, la Commission européenne propose un cadre d'évaluation indépendant pour les obligations qu'elle émettra à partir d'octobre.

Commissaire européen au Budget et à l'Administration

Ce cadre a été défini en fonction des principes de l'International capital market association (ICMA) et revu par Vigeo Eiris, une branche de Moody's ESG Solutions . Concrètement, il identifie 9 grandes catégories de dépenses auxquelles les obligations vertes doivent être consacrées , comme l'isolation des bâtiments ou la mobilité durable.

Au moins 37% du plan de relance

Les États européens se sont engagés à consacrer au moins 37% de leur plan de relance à des dépenses permettant de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 , mais de nombreux pays sont plus ambitieux.

"Beaucoup de plans nationaux vont bien au-delà et octroient jusqu'à 60% à des mesures en faveur des objectifs climatiques, comme l'Autriche et le Luxembourg", a précisé Johannes Hahn." Ces mesures accordent des investissements en faveur des bâtiments sobres en énergie, d’énergies renouvelables et de mobilité durable."