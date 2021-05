L'Europe propose d'alléger les restrictions à la libre circulation

Alors que la campagne de vaccination s'accélère en Europe et que la pandémie tend à régresser, la Commission européenne a proposé, ce lundi, d'alléger les restrictions à la libre circulation, en particulier pour les détenteurs du certificat covid numérique . Cette nouvelle proposition apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre du certificat sanitaire. Elle définit aussi de nouveaux critères pour les zones à risques et un mécanisme de "frein d'urgence" au cas où la pandémie reprendrait.

Pour rappel, le 1er juillet prochain, le certificat covid numérique entrera en vigueur dans les 27 États de l'Union européenne. Son titulaire pourra être exempté de quarantaine et de tests PCR, pour autant qu'il prouve qu'il a été vacciné, qu'il a effectué un test PCR ou qu'il est immunisé après avoir guéri de la maladie dans les six mois précédant le voyage.

Vaccination

Codes couleurs

La Commission propose aussi d'affiner les règles applicables aux zones vertes, oranges et rouges et d'adapter les seuils pour définir ces zones. Les personnes provenant d'une zone verte ne seront soumises à aucune restriction. Celles arrivant d'une zone orange pourront être soumises à un test PCR ou antigène. Les voyageurs arrivant d'une zone rouge pourront être soumis à une quarantaine, à moins qu'elles aient un test PCR ou antigène négatif. Les voyages non essentiels en provenance de zones "rouges foncées" restent découragés, des tests et une quarantaine pourront être imposés.