L'Europe sanctionne la Biélorussie après le déroutage d'un avion Ryanair

Les dirigeants européens ont engagé un blocus sur le ciel de la Biélorussie et pris de nouvelles sanctions contre le le régime d'Alexandre Loukachenko après le détournement d'un avion de ligne Ryanair et l'arrestation d'un opposant.

Un incident majeur provoqué par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le déroutage d'un avion de ligne Ryanair et l'arrestation d'un opposant ont bouleversé l'ordre du jour du sommet européen extraordinaire prévu lundi et mardi à Bruxelles. Les 27 dirigeants de l'Union européenne ont concentré leurs débats lors du dîner de lundi sur les sanctions à prendre contre le régime de Loukachenko. Les discussions étaient intenses, tous téléphones éteints pour en préserver la confidentialité. Il devait être question avant tout de la Russie, du Royaume-Uni et du Moyen-Orient, mais le dictateur biélorusse a leur volé la vedette.