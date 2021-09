L'Europe se met sur pause en attendant Berlin

Au cours des prochaines semaines, les affaires européennes devraient tourner au ralenti, le temps qu'un gouvernement allemand soit formé et que le Bundestag désigne un chancelier . La future coalition aura une influence déterminante sur la manière dont l'Union européenne (UE) relèvera ses grands défis, comme la relance économique, la pandémie de Covid-19, le réchauffement climatique et la place des Européens dans le monde. Sans l'Allemagne, la première économie du continent, l'UE ne peut prendre de grandes orientations sur ces dossiers.

Plus la future coalition se fera attendre, plus l'Europe se trouvera affaiblie face à ses adversaires systémiques, la Russie et la Chine, avec à ses côtés un allié américain des plus versatiles comme l'a illustré la récente affaire des sous-marins.