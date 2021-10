L'Europe va rétablir une délégation à Kaboul

L'UE va rétablir une délégation à Kaboul d'ici un mois afin de faciliter le passage de l'aide humanitaire et l'évacuation d'Européens encore sur place. Plus de 22,8 millions d'Afghans sont au bord de la famine selon le PAM.

Deux mois après avoir fui l'Afghanistan dans le chaos, l'Union européenne (UE) se prépare à envoyer à nouveau une délégation à Kaboul . Le 12 octobre dernier, les Européens ont entamé des discussions avec la délégation des talibans à Doha, la capitale du Qatar, avec pour objectif l'évacuation des ressortissants de l'UE encore présents en Afghanistan et l'envoi d'aide humanitaire. Ces pourparlers visent à établir une relation minimale avec le régime des islamistes radicaux, sans pour autant reconnaître le régime des talibans.

"Nous veillons à établir une présence minimale sur place", a dit une porte-parole de la Commission européenne, "nous souhaitons être plus proches physiquement". Selon certaines sources, l'UE enverrait des représentants dans la capitale afghane d'ici un mois.

Ces dernières semaines, la crise humanitaire en Afghanistan s'est aggravée. Plus de 22,8 millions de personnes, sur 39 millions d'habitants, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et au bord de la famine, contre 14 millions il y a deux mois, a révélé lundi David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial. Cette crise humanitaire pourrait provoquer de nouveaux exils et une vague migratoire en Europe.