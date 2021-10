L'UE ne durcira les exigences de fonds propres des banques qu'en 2025

La Commission européenne a proposé ce mercredi une révision des règles bancaires européennes durcissant les exigences de fonds propres en vertu des accords de Bâle III. Ces nouvelles règles s'appliqueront à partir de 2025 , soit deux ans plus tard que prévu par ces accords internationaux. Cette réforme marque la dernière étape de la mise en œuvre des accords de Bâle III conclus en 2017 entre l'UE et le G20 au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

Pour rappel, les règles de Bâle III partent du constat que la crise économique et financière de 2007 a été précipitée par une insuffisance de fonds propres couvrant les risques , alors que les banques n'avaient pas assez de réserves pour faire face à une crise de liquidité.

Cette dernière proposition de la Commission vise à finaliser la réforme. Son contenu doit encore être discuté entre les États membres et le Parlement européen.

La réforme retardée de deux ans

L'exécutif européen propose de mettre en oeuvre les changements à partir de janvier 2025 . Pourtant, le Comité de Bâle avait initialement fixé la date à 2022 et avait accepté, l'an dernier, un nouveau retard de 12 mois jusqu'en 2023 en raison de la pandémie.

Pour Valdis Dombrovskis, ce retard est "réaliste" dans la mesure où les banques doivent se préparer à cette réforme tout en finançant la reprise . Il est d'autant plus acceptable que ni les États-Unis ni le Royaume-Uni n'ont proposé de réforme.

"En 2019, nous avons procédé à des réformes significatives. Il importe aujourd'hui de finaliser cette réforme en se concentrant sur la façon dont les banques mesurent les risques", a dit le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis. "Nous appliquons fidèlement l'accord sur Bâle III en tenant compte de certaines spécificités européennes et en veillant à ce qu'il n'entraîne pas une augmentation globale significative des exigences de fonds propres."

Concrètement, la nouvelle législation durcit les règles de calcul des risques présents dans les bilans des banques. Elle fixe également des exigences minimums de fonds propres , et entend réduire les disparités réglementaires d'un établissement ou d'un pays à l'autre.

La Commission affirme que les exigences de fonds propres augmenteront progressivement de moins de 9% en moyenne d'ici 2030 , contre 18,5% si les spécificités européennes n'avaient pas été prises en compte. De plus, cette augmentation de capital serait inférieure à 3 % au début de la période transitoire en 2025 . Les banques estiment toutefois que ces exigences seront supérieures, ce qui pourrait compliquer leur soutien à la reprise post-covid.

Le secteur bancaire s'oppose régulièrement au durcissement réglementaire introduit par Bâle III, estimant que les exigences déjà imposées au renforcement de ses fonds propres ont réduit ses bénéfices et sa capacité à prêter.

Durabilité

"En intégrant des évaluations des risques ESG, les banques seront mieux préparées et protégées pour faire face aux défis futurs tels que les risques climatiques."

Ce paquet législatif vise aussi à renforcer la résilience du secteur bancaire face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Désormais, les banques devront identifier et gérer systématiquement les risques ESG, ce qui inclut des tests de résistance climatiques réguliers par les superviseurs et les banques.