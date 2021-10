L'Irlande accepte de relever son impôt sur les sociétés

"C'est une étape très importante" dans la réforme mondiale, a déclaré le ministre irlandais des Finances, Paschal Donohoe. Il a précisé que pour parvenir à un compromis, le texte de l'accord parlait désormais d'un impôt sur les sociétés au taux effectif minimum de 15%, et non plus d'"au moins 15%", une formulation à laquelle Dublin était opposée, car elle laissait la porte ouverte à de futures hausses.