L'Irlande du Nord s'enfonce dans la crise

L'introduction d'un statut douanier particulier pour l'Irlande du Nord depuis le 1er janvier provoque la colère des partisans de l'union avec la Grande-Bretagne et laisse éclater les divisions au sein du Democratic Unionist Party (DUP) , censé partager la gouvernance avec les républicains du Sinn Fein.

En place depuis à peine trois semaines, le chef de la formation aux racines protestantes, Edwin Poots, partisan d'une ligne dure unioniste et ultraconservatrice, a démissionné jeudi soir à la suite d'une fronde interne, comme celle qui avait visé sa prédécesseure Arlene Foster. Cette dernière avait démissionné en avril dernier, accusée d'avoir permis la mise en place de contrôles douaniers pour les approvisionnements de marchandises venant de Grande-Bretagne, de l'autre côté de la mer d'Irlande. Autrement dit: une frontière au sein du Royaume-Uni.

Le Premier ministre remis en cause

Edwin Poots avait promis une approche sans concession contre le protocole nord-irlandais, négocié âprement entre Londres et Bruxelles dans le cadre du Brexit. Il avait nommé un fidèle, Paul Givan, pour occuper le poste de Premier ministre de la province d'Irlande du Nord. Celui-ci est entré en fonction jeudi, mais les concessions de dernière minute accordées au Sinn Fein pour s'entendre sur un nouveau gouvernement partagé ont provoqué la colère de son camp.

Un sommet entre Paul Givan et les dirigeants de la République d'Irlande vendredi a été annulé et sa nomination semble désormais remise en cause. S'il doit quitter son poste, cela pourrait provoquer des élections anticipées très dangereuses pour le DUP, en perte de vitesse, ou la fin du gouvernement local à Belfast, rétabli dans la douleur en 2020 après trois ans de vide du pouvoir comblé par Londres.