L'UE prête à émettre ses obligations vertes dès octobre

La Commission européenne émettra en octobre prochain les premières obligations vertes ("green bonds") en application du plan de relance et de résilience européen post-covid (PRR) de 800 milliards d'euros. Pour donner des assurances aux investisseurs sur ces nouveaux produits financiers, la Commission a adopté, ce mardi, un cadre indépendant pour l'évaluation des obligations vertes .

Selon ce cadre, toutes les dépenses couvertes par les obligations vertes devront respecter les objectifs environnementaux . Certains investissements, comme le nucléaire et le gaz naturel, en sont exclus.

"La relance européenne va de pair avec une transition écologique", a déclaré, ce mardi, Johannes Hahn, le commissaire européen au Budget et à l'Administration. "Ce cadre pour les obligations vertes fera de l'UE le leader mondial de la finance durable."

Pour rappel, l'UE s'est engagée à émettre jusqu'à 250 milliards d'euros d'obligations vertes d'ici fin 2026 dans le cadre de son plan de relance à 800 milliards adopté en juillet 2020, ce qui devrait constituer la plus importante émission d'obligations vertes dans le monde .

Cadre d'évaluation indépendant

En juillet dernier, l'exécutif européen a déposé une proposition législative fixant les normes qui encadreront les obligations vertes . Cette proposition est en cours de négociation entre le Parlement européen et les États membres. Comme ces négociations devraient prendre un an ou deux, la Commission propose un cadre d'évaluation indépendant pour les obligations afin de commencer l'émission en octobre.

Commissaire européen au Budget et à l'Administration

Ce cadre a été défini en fonction des principes de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) et revu par l'agence de notation Vigeo Eiris, une branche de Moody's .

9 catégories et une réserve

Le cadre identifie 9 grandes catégories de dépenses auxquelles les obligations vertes doivent être consacrées. Il s'agit de la recherche soutenant la transition verte, les technologies numériques vertes, l'efficacité énergétique, les énergies propres et leurs réseaux, l'adaptation aux changements climatiques, le traitement de l'eau et des déchets, les transports propres, les projets de réhabilitation de la biodiversité et une catégorie résiduelle.