L'UE reproche à AstraZeneca d'avoir livré en priorité le Royaume-Uni...

Mes Fanny Laune et Rafaël Jafferali, avocats de la Commission européenne, lors des plaidoiries au tribunal bruxellois.

AstraZeneca est accusé de "violation manifeste" de ses obligations et de favoritisme dans les livraisons de vaccins. La firme conteste et avance la complexité de sa production.

Les avocats de la Commission européenne et ceux d'AstraZeneca se sont affrontés mercredi durant plus de 9 heures devant une juge des référés du Tribunal de première instance de Bruxelles sur les retards de livraison de vaccins contre le Covid-19. Les masques, portés en continu lors des plaidoiries, et le cadre prestigieux, quoique défraîchi, du Palais de Justice ajoutaient une note dramatique à la scène.

La Commission a demandé à la justice de forcer la firme britannico-suédoise à livrer à l'Europe 90 millions de vaccins d'ici la fin du deuxième trimestre, sous peine d'astreintes de 10 euros par jour et par dose non fournie, et d'une amende de 10 millions d'euros au moins.

90 Millions de doses La Commission veut forcer AstraZeneca à livrer à l'UE 90 millions de vaccins pour fin juin, sous peine d'astreintes de 10 euros par jour et par dose non fournie, et d'une amende de 10 millions d'euros au moins.

AstraZeneca s'était engagé auprès de l'exécutif européen à livrer 300 millions de doses de vaccin au premier semestre 2021. La firme n'en a livré que 30 millions au premier trimestre, et annonce 70 millions à peine au deuxième trimestre. Après avoir tenté une conciliation, la Commission a saisi la justice belge fin avril.

"Violation manifeste"

"Quelle est la capacité totale de production d'AstraZeneca? Nous l'ignorons." Me Rafaël Jafferali Avocat au cabinet Simont Braun

Pour Me Rafaël Jafferali, avocat au cabinet Simont Braun, représentant la Commission, le laboratoire a les capacités de livrer les quantités demandées et a commis une "violation manifeste" du contrat. Selon lui, AstraZeneca est tenue d'une "obligation de moyen renforcée compte tenu de la pandémie", celle de faire "les meilleurs efforts raisonnables" pour livrer les doses promises.

En outre, le laboratoire a privilégié d'autres contractants, le Royaume-Uni et le Japon, en les livrant en priorité, a-t-il dénoncé.

"Quelle est la capacité totale de production d'AstraZeneca? Nous l'ignorons", a ajouté Me Jafferali, regrettant le flou entretenu par la firme qui serait capable d'honorer ses obligations.

Sur base d'une note de la Commission, il a égrené les capacités de production supposées des six sites de production d'AstraZeneca basés en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ces sites étaient mentionnés dans une annexe du contrat vaccinal et la Commission s'attendait à ce que le groupe pharmaceutique les mobilise pour l'Europe. "Celui d'Oxford peut produire 18,3 millions de doses par mois. Combien a-t-il produit pour l'Europe? Zéro", a-t-il tonné.

AstraZeneca balaye l'urgence

"Le contrat ne prévoit ni de délai contraignant, ni de dose minimale. Il contient juste des estimations et il y a une clause d'exonération en cas de retard." Me Hakim Boularbah Avocat au cabinet Loyens & Loeff

Les avocats d'AstraZeneca (cabinet Loyens & Loeff) ont exclu l'urgence, car, selon eux, la Commission était au courant depuis janvier de l'impossibilité pour la firme de livrer les doses promises. Ils ont rappelé la complexité du processus de fabrication du vaccin en question, basé sur des éléments biologiques et non l'ARN messager. Après les premiers essais, le processus s'est avéré moins productif qu'espéré, ce qui a forcé la société à revoir à la baisse les chiffres avancés en début de négociation.

Me Hakim Boularbah a expliqué à quel point il était "impossible" de produire les millions de doses supplémentaires demandées par l'UE. "Il y a une amélioration du processus, qui n'est pas exceptionnelle, mais en raison des circonstances, il n'est pas possible de faire mieux", a-t-il dit. "Le contrat ne prévoit ni de délai contraignant ni de dose minimale. Il contient juste des estimations et il y a une clause d'exonération en cas de retard. La Commission tente de transformer une obligation de moyen en obligation de résultat."

Me Boularbah s'est aussi indigné que l'astreinte exigée pourrait coûter à la firme "jusqu'à 200 millions d'euros par jour au 1er juillet".

Les débats se poursuivront le 4 juin prochain.