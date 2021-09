L'UE s'apprête à discuter avec les talibans

À l'heure où les talibans installent leur gouvernement à Kaboul, l'Europe s'interroge sur la relation future qu'elle va entretenir avec les nouveaux maîtres de l'Afghanistan . La question est au cœur d' une rencontre des 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE) , jeudi et vendredi à Brdo, dans les Alpes slovènes.

"Ce qui se passe en Afghanistan est l'événement le plus important dans la communauté internationale depuis l'annexion de la Crimée."

Pour l'UE, la crise afghane est considérée comme majeure. Après vingt ans d'occupation occidentale, le pays est aujourd'hui dévasté par une crise économique, sociale et politique. Nul ne sait comment les talibans comptent gouverner le pays, alors que les groupes terroristes al-Qaïda et État islamique menacent de s'y établir à nouveau. "Ce qui se passe en Afghanistan est l'événement le plus important dans la communauté internationale depuis l'annexion de la Crimée. Il aura des implications à long terme", nous a confié un haut fonctionnaire européen avant la rencontre ministérielle.