L'UE va dresser une "liste noire" des sociétés liées au trafic de migrants

La Commission européenne propose de créer une liste noire des compagnies aériennes et agences de voyage collaborant au trafic de migrants. Un outil préventif taillé sur mesure pour une crise comme celle en cours aux frontières avec la Biélorussie.

Depuis plusieurs mois, l'Europe est confrontée à un trafic de migrants orchestré par la Biélorussie aux frontières avec la Pologne et les pays baltes. La riposte s'organise contre ce que l'UE considère comme une "guerre hybride" menaçant la stabilité de ses frontières orientales. La Commission européenne a proposé mardi de créer un nouvel outil, une "liste noire" des entreprises de transport et de voyages qui se rendent complices du trafic des migrants vers la Biélorussie .

"La stratégie de la Biélorussie repose très concrètement sur la complicité des voyagistes et de leurs intermédiaires."

"La stratégie de la Biélorussie repose très concrètement sur la complicité des voyagistes et de leurs intermédiaires", a dénoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devant les eurodéputés. "Il existe des agences de voyages qui proposent tout compris visas, vols, hôtels et de manière assez cynique des bus et des taxis jusqu'à la frontière."