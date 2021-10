"La Belgique doit examiner pourquoi elle n'absorbe pas assez vite les fonds européens"

La Belgique devrait absorber plus vite les fonds de l'UE, estime la Cour des comptes européenne. L'institution basée à Luxembourg appelle à examiner les raisons de cette lenteur.

Les États européens, et singulièrement la Belgique, absorbent trop lentement les fonds de cohésion et d'investissement de l'Union européenne (UE). C'est ce qui ressort du rapport annuel sur le budget pluriannuel 2013-2020 de l'UE, publié mardi par la Cour des comptes européenne.

À la fin de l'année 2020, pas moins de 208,6 milliards d'euros de ces fonds n'avaient toujours pas été dépensés dans le cadre du précédent budget pluriannuel de l'UE (2014-2020), soit 45% du montant total. La Belgique faisait moins bien que la moyenne européenne, avec 1,37 milliard d'euros non absorbés, soit 49% du total des fonds disponibles.

La Belgique dépense trop lentement

"Le taux d'absorption de la Belgique n'est pas assez rapide. Or, au plus vite elle injecte cet argent dans l'économie, au mieux c'est", dit Annemie Turtelboom, membre belge de la Cour des comptes européenne.

"C'est d'autant plus important que beaucoup d'argent sera disponible pour la Belgique dans le cadre du plan de relance et de résilience post-covid."

La Belgique dispose de 3,34 milliards d'euros de fonds pour le budget pluriannuel en cours (2021-2027), sous forme d'aide aux régions et aux agriculteurs (PAC). Mais elle doit aussi recevoir 5,92 milliards d'euros au titre du plan de résilience et de relance.

Examiner les causes

Plusieurs pays européens sont dans le cas de la Belgique, comme la Roumanie, la Bulgarie et le Danemark. D'autres États, tels que la Finlande, l'Irlande et le Luxembourg sont capables de dépenser plus de 70% des fonds lors de l'exercice budgétaire.