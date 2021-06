La Belgique va formellement interdire son ciel aux compagnies biélorusses

Le conseil des ministres a chargé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), de publier une Notam ("Notice to airmen", destinée aux aviateurs) afin de mettre en œuvre les interdictions de mouvements aériens à l'égard des avions exploités par un transporteur aérien biélorusse, a annoncé vendredi le ministre. Le même jour, le Conseil de l'UE (États membres) a formellement banni le survol de l'espace aérien de l'UE et l'accès à ses aéroports pour tous les transporteurs biélorusses. Il s'agissait d'une demande des chefs d'État et de gouvernement des 27 qui devait encore être formalisée au niveau du Conseil de l'UE.