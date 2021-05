La Biélorussie balaye les critiques européennes après l'arrestation d'un opposant

Des agents des services de sécurité bélarusses à bord?

"Il apparaît que l'intention des autorités était de faire sortir un journaliste et la personne qui voyageait avec lui", a-t-il expliqué sur la radio irlandaise Newstalk. "Nous pensons que des agents du KGB ont été débarqués à l'aéroport également", a-t-il ajouté, évoquant un incident "très effrayant" pour les passagers et l'équipage. "Je pense que c'est la première fois que cela arrive à une compagnie aérienne européenne".

Appels aux sanctions

Ce déroutement forcé d'un avion de ligne entre deux capitales européennes a provoqué de nombreuses réactions et demandes de clarifications de pays et dirigeants européens. À commencer par celles de la Lituanie et du gouvernement grec, qui a dénoncé un "détournement d'État", mais aussi de l'Allemagne et de la France.