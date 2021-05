La Biélorussie intercepte un avion de ligne et arrête un opposant

Selon l'agence d'État Belta, l'avion a été dévié de sa trajectoire en raison d'une "alerte à la bombe". Les rapports sur la présence d'explosifs dans l'avion étaient faux, a affirmé un conseiller de la présidence lituanienne à l'agence Reuters. L'armée biélorusse a envoyé un avion de chasse MiG-29 pour intercepter l'avion de ligne et l'escorter jusqu'à l'aéroport de la capitale .

Appels à libérer "tous" les passagers

Le déroutement forcé d'un avion de ligne entre deux capitales européennes a provoqué de nombreuses réactions et demandes de clarifications de dirigeants européens. À commencer par celles de la Lituanie et du gouvernement grec, qui a dénoncé un "détournement d'État", mais aussi de l'Allemagne et de la France.