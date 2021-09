La Commission demande aux Etats européens de mieux protéger les journalistes

Depuis quelques années, les journalistes européens sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes. Qu'il s'agisse d'assassinats liés à des enquêtes en cours, comme celui du spécialiste des affaires criminelles, Peter R. de Vries, en juillet dernier; de la Maltaise Daphne Caruana Galizia en 2017 et du Slovaque Jan Kuciak en 2018. D'actes terroristes, comme le meurtre de 12 personnes dans la rédaction de Charlie Hebdo à Paris en 2015. Ou de pressions quotidiennes exercées sur les réseaux sociaux ou lors de manifestations, comme ce fut le cas au plus fort de la pandémie de coronavirus.